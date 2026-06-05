Guía de entradas para la Copa del Mundo de 2026 en Houston: calendario del NRG Stadium, entradas de última hora e información sobre los partidos

Houston, tenemos un buen problema: en las próximas semanas, estrellas del fútbol mundial jugarán en Texas, así que debes elegir a qué partido del Mundial ir.

El NRG Stadium, a pocos kilómetros al suroeste del centro de Houston, albergará siete partidos en 2026: dos de la fase de grupos de Portugal y dos eliminatorios.

Es uno de los 16 estadios de Estados Unidos, Canadá y México que albergarán encuentros en junio y julio, cuando 48 selecciones luchen por el título.

Por motivos de patrocinio, durante la Copa del Mundo se llamará «Houston Stadium».

Tanto si planeas ver un partido como si solo quieres conocer el recinto durante tu visita, GOAL te ofrece toda la información para que tu experiencia sea inolvidable.

¿Qué partidos del Mundial 2026 se jugarán en el NRG Stadium?

Fecha Calendario Lugar/Ubicación Entradas Domingo 14 de junio Alemania vs. Curaçao (12:00 h CDT) NRG Stadium (Houston) Entradas Miércoles 17 de junio Portugal vs. República Democrática del Congo (12:00 h CDT) Estadio NRG (Houston) Entradas Sábado 20 de junio Países Bajos vs Suecia (12:00 p. m. CDT) Estadio NRG (Houston) Entradas Martes 23 de junio Portugal vs Uzbekistán (12:00 h CDT) Estadio NRG (Houston) Entradas Viernes 26 de junio Cabo Verde vs. Arabia Saudí (19:00 h CDT) Estadio NRG (Houston) Entradas Lunes 29 de junio Octavos de final: Ganador del Grupo C vs. Segundo del Grupo F (12:00 h CDT) Estadio NRG (Houston) Entradas Sábado 4 de julio Octavos de final: Por confirmar vs Por confirmar (12:00 h CDT) Estadio NRG (Houston) Entradas

El estadio albergará en total siete partidos: cinco de fase de grupos, uno de ronda de 32 y este de octavos.

Inaugurado en 2002, el NRG Stadium es un recinto polivalente que ha acogido numerosos eventos de primer nivel. Además de los partidos de la NFL, ha albergado dos Super Bowls (XXXVIII en 2004 y LI en 2017), WrestleMania en 2009 y conciertos de grandes artistas internacionales.

Cómo comprar entradas para la Copa del Mundo de Houston en el NRG Stadium

Ya finalizaron los principales sorteos oficiales (incluida la preventa de Visa y los primeros sorteos aleatorios), por lo que la disponibilidad es muy limitada.

Este es el estado actual de la venta de entradas:

Fase de venta de última hora: ya en curso, por orden de llegada. Transacciones en tiempo real; última oportunidad de comprar a la FIFA.

Mercado oficial de reventa de la FIFA: única plataforma autorizada para que los aficionados compren y vendan entradas verificadas a su valor nominal. Estará abierta hasta el final del torneo.

Mercados secundarios: También puedes recurrir a plataformas como StubHub , especialmente para los partidos de eliminación directa de mayor demanda, aunque los precios suelen ser superiores al valor nominal. Lee siempre los términos y condiciones del sitio antes de comprar.

Descripción general del NRG Stadium

Capacidad del estadio para la Copa del Mundo 68 311 Año de inauguración 2002 Equipos residentes Houston Texans (NFL) Dirección One NRG Park, Houston, TX 77054, EE. UU. Entradas Entradas

¿Cómo es el plano de asientos del NRG Stadium para la Copa del Mundo?

El plano de asientos del NRG Stadium para la Copa del Mundo muestra una disposición ovalada de varios niveles, dividida en cuatro categorías principales de entradas de la FIFA:

Categoría 1 (Gradas laterales premium) : Ubicadas en el Nivel 100, ofrecen la vista más directa y cercana al campo.

Categoría 2 (Esquinas y laterales ampliados) : Incluye las esquinas de la grada inferior y asientos laterales de la grada superior que se extienden hacia el centro del campo.

Categoría 3 (Detrás de las porterías y esquinas superiores) : En los niveles altos, justo detrás de las porterías y en las esquinas superiores.

Categoría 4 (Nivel más alto) : Los asientos más económicos están en las esquinas de los niveles 600 y 700 y ofrecen una vista panorámica.

Historia del NRG Stadium

Inaugurado en 2002, es la casa de los Houston Texans de la NFL y fue el primer estadio de este circuito con techo retráctil.

Por eso, no extraña que vaya a albergar siete partidos del Mundial 2026, pues ya es un escenario reconocido para el fútbol. La selección masculina de Estados Unidos ha jugado allí en varias ocasiones y México también lo usa para amistosos.

Precisamente, en julio se midieron en la final de la Copa Oro de la CONCACAF 2025, ante más de 70 000 espectadores, y México venció 2-1.

¿Qué equipos juegan en el NRG Stadium?

El NRG Stadium es la casa de los Houston Texans de la NFL.

Equipo Liga Houston Texans NFL

Cómo llegar al NRG Stadium

Transporte público

La forma más fácil y rápida de llegar al NRG Stadium en transporte público durante la Copa del Mundo es tomar la línea roja del METRORail, que te deja a pocos pasos de las puertas del estadio.

Durante la Copa del Mundo, los trenes circularán con dos vagones y pasarán cada 5 minutos en horas punta. El boleto sencillo cuesta 1,25 $. Puedes pagar con tarjeta de crédito, débito, Apple Pay, Google Pay o mediante la app Ride METRO.

En coche

Debido al intenso tráfico y a los altos costos de estacionamiento (que suelen superar los 50 $), se recomienda evitar conducir hasta el recinto. Si decides ir en coche, compra con antelación tu pase de estacionamiento en JustPark.

Prepárate para estrictos controles de seguridad y retrasos en el tráfico que podrían aumentar considerablemente los tiempos de desplazamiento habituales por South Loop, West Loop y la autopista 288.

Visitas guiadas al NRG Stadium

Las visitas guiadas oficiales al NRG Stadium, aprobadas por la FIFA, están disponibles en fechas sin partido antes y durante la Copa del Mundo. Durán entre 90 minutos y dos horas e incluyen acceso a zonas VIP, prensa, vestuarios y miradores junto al campo. El precio oscila entre 50 y 60 dólares por persona.

Fuera de los periodos de máxima seguridad de la Copa del Mundo, las visitas guiadas las gestionan los operadores del estadio NRG. Se ofrecen a las 10:15, a las 12:00 y a las 14:00 los martes y jueves. Cuestan unos 6 dólares para adultos.

Dónde comer y beber cerca del estadio NRG

En los alrededores encontrarás restaurantes texanos como Pappasito's Cantina, Pappadeaux Seafood Kitchen y Clutch City Cluckers, ideales para comer antes o después del partido; los días de juego la afluencia es muy alta.

Para una bebida rápida, opciones como Red River Ice House ofrecen pantallas gigantes, terraza, billar y cervezas artesanales. Si prefieres un ambiente más animado, Swagger combina platos de pub y food trucks.

Para encontrar animadas fiestas para ver fútbol, cervecerías al aire libre o una mayor variedad de gastropubs independientes, toma la línea roja del METRORail hacia el norte hasta barrios cercanos como Rice Village, Midtown o el centro.

Simone on Sunset ofrece fiestas de fútbol en su patio cubierto, pizzas, platos para compartir y cócteles. También está Social Beer Garden, un local grande con zona interior y exterior, retransmisiones del Mundial en pantalla LED de seis metros y food trucks rotativos.



