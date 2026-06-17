Guía de entradas para el Mundial 2026 en Filadelfia: Lincoln Financial Field, entradas de última hora y calendario completo

Filadelfia, hogar de algunos de los aficionados al deporte más fieles y ruidosos del mundo, vivirá un verano histórico cuando el mayor torneo de fútbol del planeta llegue a su ciudad.

El Lincoln Financial Field, en el Complejo Deportivo del Sur de Filadelfia, albergará seis partidos: un encuentro de la fase de grupos de Brasil y un duelo de octavos de final.

¿Qué partidos del Mundial 2026 acogerá el Lincoln Financial Field?

Fecha Partido Sede/Ubicación Entradas Viernes 19 de junio Brasil vs. Haití (20:30, hora del Este) 250 $ - 1.150 $ Entradas Lunes 22 de junio Francia vs. Irak (17:00, hora del Este) 220 $ - 950 $ Entradas Jueves 25 de junio Curazao vs. Costa de Marfil (16:00, hora del Este) 150 $ - 700 $ Entradas Sábado 27 de junio Croacia vs. Ghana (17:00, hora del Este) 220 $ - 950 $ Entradas Sábado 4 de julio Octavos de final: por confirmar vs. por confirmar (17:00, hora del Este) 650 $ - 2.600 $ Entradas

El Lincoln Financial Field albergará seis partidos: cinco de fase de grupos y este encuentro de octavos.

Inaugurado en 2003, este recinto de Filadelfia acoge principalmente partidos de la NFL y fútbol americano universitario, pero también alberga diversos eventos deportivos y de entretenimiento, como varios encuentros internacionales de fútbol y el WrestleMania XL en 2024.

Cómo comprar entradas para la Copa del Mundo de Filadelfia en el Lincoln Financial Field

Ya finalizaron los principales sorteos oficiales (preventa de Visa y primeros sorteos aleatorios). Por la alta demanda, quedan muy pocas entradas de las fases iniciales.

A continuación, el estado actual de la venta de entradas:

Venta de última hora: fase activa, por orden de llegada. Transacciones en tiempo real. Última oportunidad de comprar a la FIFA.

Mercado oficial de reventa de la FIFA: plataforma autorizada para comprar y vender entradas verificadas a su valor nominal, abierta hasta el final del torneo.

Mercados secundarios: Los aficionados también pueden encontrar entradas en plataformas como StubHub . Son una buena opción para los partidos de alta demanda, aunque los precios pueden variar. Lee siempre los términos y condiciones de la plataforma antes de comprar.

Descripción general del Lincoln Financial Field

Aforo del Mundial 69 000 Año de inauguración 2003 Equipos habituales Philadelphia Eagles (NFL) y Temple Owls (fútbol americano universitario, NCAA) Dirección 1020 Pattison Avenue, Filadelfia, Pensilvania, 19148 Entradas Entradas

¿Cómo es el plano de asientos del Lincoln Financial Field para la Copa del Mundo?

El plano de asientos del Lincoln Financial Field para la Copa del Mundo sigue una distribución estándar de fútbol y se divide en cuatro categorías de entradas de la FIFA:

Categoría 1 (Premium) : butacas de grada inferior en bandas (nivel 100) y centro del campo; las más cercanas al terreno de juego.

Categoría 2 (Nivel intermedio) : ubicadas en el nivel 200, incluyen las secciones superiores de las bandas, las zonas de club de las esquinas y algunas filas del entrepiso detrás de las porterías.

Categoría 3 (Esquinas altas y líneas de fondo) : Incluye las secciones de esquina del nivel 200 y las filas superiores detrás de las porterías, con una vista amplia y táctica del juego.

Categoría 4 (Asientos económicos) : Ubicados en las filas más altas de las esquinas y fondos de la grada superior, son la opción más asequible.

Historia del Lincoln Financial Field

Inaugurado en 2003, el Lincoln Financial Field es la casa de los Philadelphia Eagles de la NFL y de los Temple Owls universitarios.

Por eso no extraña que vaya a albergar seis partidos del Mundial de 2026. Su prestigio futbolístico ya se notó en 2003, cuando abrió sus puertas con un amistoso entre el Manchester United y el Barcelona.

También ha albergado partidos de la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2003 y de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2025.

¿Qué equipos juegan en el Lincoln Financial Field?

El Lincoln Financial Field es actualmente el estadio de los Philadelphia Eagles, de la NFL, y de los Temple Owls, de la NCAA.

Equipo Liga Philadelphia Eagles NFL Temple Owls NCAAF

Cómo llegar al Lincoln Financial Field

Transporte público

Si vas a utilizar el transporte público para llegar al Lincoln Financial Field para cualquiera de los seis partidos de la Copa del Mundo, la opción más recomendable es la línea Broad Street (BSL) de SEPTA. SEPTA pondrá en marcha trenes «Sports Express» de alta frecuencia que llegarán directamente a la zona del estadio. La estación NRG es la última parada en el sur de la línea BSL y te deja a un corto paseo del estadio.

El billete cuesta 2,90 $ y se paga con tarjeta o móvil sin contacto. Después de los partidos, el viaje de vuelta en la Broad Street Line es gratis para aliviar la multitud.

En coche

Si prefieres el coche, reserva con antelación un pase de aparcamiento oficial de la FIFA y prepárate para posibles atascos en las autopistas I-95 e I-76. Conducir sin pase es desaconsejable: el estadio no vende accesos sin reserva y los barrios residenciales retiran los vehículos sin permiso.

Visitas guiadas al Lincoln Financial Field

Las visitas guiadas son gestionadas por Official FIFA World Cup 2026 Stadium Tours y ofrecen un recorrido detrás de escena para ver cómo un estadio de la NFL se adapta al fútbol mundial.

Recorrerás el TickPick Landing, los vestuarios adaptados, el túnel de acceso, la sala de entrevistas y la zona junto al campo, junto al nuevo césped híbrido.

Estas visitas, exclusivas del torneo, estarán disponibles hasta el 2 de julio (excepto en días de partido) y cuestan desde 55 dólares. Duración: 60-90 minutos.

Dónde comer y beber cerca del Lincoln Financial Field

Cerca del estadio se encuentra Stateside Live!, un distrito de ocio de 4,4 acres con locales como Victory Beer Hall, NBC Sports Arena —con una pantalla HD de 32 pies— y puestos de comida como Geno’s Steaks. Ofrecen paquetes oficiales de «Philadelphia Soccer 2026» para los días de partido, con comida, bebida y entretenimiento en directo.

A pocos pasos del Lincoln Financial Field se encuentra Sports & Social Philly, en el Live! Casino & Hotel. Este moderno salón ofrece comida en mesa y un ambiente vibrante en torno a una pantalla LED de 52 pies y 24 televisores.

Si prefieres algo más alejado, prueba Chickie's & Pete's, en el sur de Filadelfia. Este icónico bar deportivo es famoso por sus «Crabfries»: patatas fritas con cangrejo y salsa de queso. Cuenta con dos grandes barras y ofrece transporte privado al estadio en días de evento.



