Estados Unidos, Canadá y México organizarán el Mundial 2026 con 16 estadios. Será la primera vez que el torneo regresa a América desde 1994.
Estados Unidos ya organizó un espectáculo grandioso en 1994, y México lo hizo en 1970 y 1986.
Canadá se suma por primera vez a este esfuerzo tripartito. De una lista inicial de 43 estadios en 41 ciudades, se ha reducido a los 16 sedes finales. ¿Qué ciudades de Norteamérica y Centroamérica albergarán los partidos? GOAL lo analiza.
Ciudades y estadios anfitriones del Mundial 2026
Con 48 equipos y 80 partidos, esta es la lista final de ciudades y estadios confirmados por la FIFA:
Estados UnidosGetty
El Rose Bowl de Pasadena (California), que acogió la final del Mundial de 1994 ganada por Brasil a Italia en los penaltis, volverá a ser sede de la FIFA junto a recintos millonarios como el AT&T Stadium y el Mercedes-Benz Stadium.
Por las normas de patrocinio de la FIFA, el Gillette Stadium se llamará Boston Stadium durante el torneo.
El MetLife Stadium de East Rutherford albergará la final.
|Ciudad
|Estadio
|Capacidad
|Atlanta
|Estadio Mercedes-Benz
|71 000
|Boston
|Estadio de Boston
|68 756
|Dallas
|Estadio AT&T
|80 000
|Houston
|Estadio NRG
|71 500
|Kansas City
|Estadio Arrowhead
|76 416
|Los Ángeles
|Estadio Rose Bowl o Estadio SoFi
|90 888/70 200
|Miami
|Estadio Hard Rock
|65 326
|Nueva York/Nueva Jersey
|Estadio MetLife
|82 500
|Filadelfia
|Lincoln Financial Field
|69 796
|San Francisco/Área de la Bahía
|Levi’s Stadium
|68 500
|Seattle
|Lumen Field
|72 000
CanadáGetty
El BC Place de Vancouver ya había acogido la final femenina de la Copa del Mundo en 2015. Volvió a entrar en liza en marzo de 2022, tras la retirada de Montreal.
|Ciudad
|Estadio
|Capacidad
|Toronto
|Estadio BMO
|30 000
|Vancouver
|BC Place
|54 500
MéxicoGetty
El Estadio Azteca, escenario legendario donde Pelé y Maradona probaron la gloria mundialista, albergará el partido inaugural el 11 de junio de 2026 y otros encuentros clave.
|Ciudad
|Estadio
|Aforo
|Guadalajara
|Estadio Akron
|46 232
|Ciudad de México
|Estadio Azteca
|81 070
|Monterrey
|Estadio BBVA
|51 348