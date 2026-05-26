Estados Unidos, Canadá y México organizarán el Mundial 2026 con 16 estadios. Será la primera vez que el torneo regresa a América desde 1994.

Estados Unidos ya organizó un espectáculo grandioso en 1994, y México lo hizo en 1970 y 1986.

Canadá se suma por primera vez a este esfuerzo tripartito. De una lista inicial de 43 estadios en 41 ciudades, se ha reducido a los 16 sedes finales. ¿Qué ciudades de Norteamérica y Centroamérica albergarán los partidos? GOAL lo analiza.

Ciudades y estadios anfitriones del Mundial 2026

Con 48 equipos y 80 partidos, esta es la lista final de ciudades y estadios confirmados por la FIFA:

Estados Unidos

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El Rose Bowl de Pasadena (California), que acogió la final del Mundial de 1994 ganada por Brasil a Italia en los penaltis, volverá a ser sede de la FIFA junto a recintos millonarios como el AT&T Stadium y el Mercedes-Benz Stadium.

Por las normas de patrocinio de la FIFA, el Gillette Stadium se llamará Boston Stadium durante el torneo.

El MetLife Stadium de East Rutherford albergará la final.

Ciudad Estadio Capacidad Atlanta Estadio Mercedes-Benz 71 000 Boston Estadio de Boston 68 756 Dallas Estadio AT&T 80 000 Houston Estadio NRG 71 500 Kansas City Estadio Arrowhead 76 416 Los Ángeles Estadio Rose Bowl o Estadio SoFi 90 888/70 200 Miami Estadio Hard Rock 65 326 Nueva York/Nueva Jersey Estadio MetLife 82 500 Filadelfia Lincoln Financial Field 69 796 San Francisco/Área de la Bahía Levi’s Stadium 68 500 Seattle Lumen Field 72 000

Canadá

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El BC Place de Vancouver ya había acogido la final femenina de la Copa del Mundo en 2015. Volvió a entrar en liza en marzo de 2022, tras la retirada de Montreal.

Ciudad Estadio Capacidad Toronto Estadio BMO 30 000 Vancouver BC Place 54 500

México

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El Estadio Azteca, escenario legendario donde Pelé y Maradona probaron la gloria mundialista, albergará el partido inaugural el 11 de junio de 2026 y otros encuentros clave.