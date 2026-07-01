Con tus entradas para el Mundial 2026 confirmadas, planifica tu día de partido. El transporte al estadio y de vuelta debe ser fluido y sin estrés para disfrutar al máximo.

Las 16 sedes de Norteamérica tienen sistemas de transporte distintos, así que planificar tu ruta te ahorrará contratiempos.

Deja que GOAL te muestre la información más reciente sobre transporte para el Mundial 2026, incluidos los mejores medios para cada ciudad.

Aparcamiento y transporte en el Mundial: visión general

Ciudad anfitriona / Estadio Precio del aparcamiento (día de partido) Transporte público principal Precio del transporte (ida y vuelta) Nueva York/Nueva Jersey (MetLife) Sin aparcamiento en el recinto NJ Transit (tren) 105,00 $ (con límite máximo) Los Ángeles (SoFi) 300,00 $ Metro de Los Ángeles + servicio de lanzadera 3,50 Miami (Hard Rock) 175,00 $ - 250,00 $ Brightline / Autobús lanzadera 20 USD+ / Gratis Boston (Gillette) 175,00 Tren de cercanías de la MBTA 80,00 $ Dallas (AT&T) 125,00 $ - 175,00 $ TRE + autobús de enlace 12,00 Filadelfia (Lincoln) 115,00 $ - 125,00 $ Línea Broad Street 0,00 $ (gratis después del partido) Kansas City (Arrowhead) 75,00 $ - 125,00 $ Servicio de transporte al estadio 15,00 Houston (NRG) 99,00 $ - 125,00 $ Línea Roja de METRORail 2,50 Atlanta (Mercedes-Benz) 99,00 $ MARTA 5,00 Seattle (Lumen Field) 125 $+ Tren ligero Link 6,50 $ San Francisco (Levi's) 125,00 $+ Tranvía de la VTA / BART 15,00 $ - 25,00 $ Toronto (BMO Field) 80,00 $+ (plazas limitadas) GO Transit / TTC 7,00 $ - 15,00 $ Vancouver (BC Place) 75,00 $+ (plazas limitadas) SkyTrain 6,50 $ - 10,00 $ Ciudad de México (Azteca) Variable Metro/Tren ligero 10 pesos (0,60 $)

¿Qué opciones de aparcamiento hay en las sedes del Mundial de 2026?

El estacionamiento en los 16 estadios es muy limitado, por lo que se recomienda planificar con anticipación para evitar ser rechazado en el perímetro de seguridad.

Estadio MetLife: zona de estacionamiento prohibido.

En el MetLife Stadium (incluida la final del 19 de julio) no hay aparcamiento para espectadores.

Quienes lleguen en coche deben reservar aparcamiento en el centro comercial American Dream Mall (con tarifas de hasta 225 dólares por partido) o usar los autobuses oficiales de «park and ride».

Reserva oficial a través de JustPark

Todas las plazas deben reservarse por adelantado en JustPark, socio oficial de la FIFA 2026.

No se aceptarán pagos en las taquillas del estadio.

La asignación de plazas se realiza por oleadas, y recibirás tu ubicación específica y el permiso digital por correo electrónico entre 7 y 10 días antes del partido.

Normas de acceso estrictas

Solo para titulares de entradas: el estacionamiento es solo para asistentes al partido. Es posible que debas mostrar tu entrada móvil para acceder al estacionamiento del estadio.

el estacionamiento es solo para asistentes al partido. Es posible que debas para acceder al estacionamiento del estadio. Usa en JustPark la misma dirección de correo vinculada a tu cuenta de entradas de la FIFA ; de lo contrario, tu reserva podría anularse .

en JustPark vinculada a tu ; de lo contrario, tu reserva podría . Precios: Algunas plazas cuestan 75 dólares, pero la media para los partidos más destacados es de 175 dólares por vehículo.

Los costes estimados de aparcamiento para el Mundial 2026, por estadio, son los siguientes:

Estadio Ciudad Precio (aprox.) Estadio MetLife Nueva York/Nueva Jersey Sin aparcamiento en el recinto Estadio SoFi Los Ángeles 250–300 dólares Estadio Gillette Boston 175 $ Estadio Hard Rock Miami 175–200 dólares Lincoln Financial Field Filadelfia 115–125 dólares Estadio AT&T Dallas 75–125 dólares Estadio Arrowhead Kansas City 75 $ - 100 $ Estadio NRG Houston 99–125 dólares Estadio Mercedes-Benz Atlanta 99 Lumen Field Seattle 125 $+ Levi's Stadium San Francisco 125 $ o más



Nota: Los precios de aparcamiento en las sedes de Canadá y México (Toronto, Vancouver, Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey) aún no están publicados en la web oficial, pero se espera que sigan un modelo de «precios variables» para alta demanda.

Se espera que suban a medida que el torneo avanza de la fase de grupos a las eliminatorias.

¿Cómo usar el transporte público durante el Mundial 2026?

Aunque algunos prefieren el coche, muchas sedes promueven planes “sin coches” y recomiendan transporte público o lanzaderas.

Ahorros e incentivos en transporte

En Seattle se ofrece un pase de tres días por18 dólares que cubre todo el transporte regional.

En Atlanta (5 USD con MARTA) y Los Ángeles (3,50 USD con LA Metro) se mantienen boletos de ida y vuelta económicos.

Precios y límites de aforo importantes

Prepárate para recargos por alta demanda. Tras una reciente rebaja, los billetes de ida y vuelta de NJ Transit al MetLife Stadium cuestan ahora 105 dólares (antes 150 dólares).

Hay un límite de 40 000 por partido, deben comprarse por adelantado en la app de NJ Transit e incluyen una pulsera física obligatoria para la vuelta. En Miami, el aparcamiento en el Hard Rock Stadium llega a 249,99dólares en los partidos más destacados.

Logística esencial para el día del partido

La caminata de la “última milla”: los puntos de encuentro de los servicios de transporte compartido en estadios como el SoFi y el AT&T están en zonas restringidas, por lo que suele haber un trayecto a pie de 20 a 30 minutos hasta las puertas. Los días de partido está prohibido dejar a los pasajeros directamente en el estadio .

los puntos de encuentro de los servicios de transporte compartido en estadios como están en zonas restringidas, por lo que suele haber un hasta las puertas. Los días de partido . Evita las colas recargando antes tarjetas de transporte digitales o usando apps como TAP (Los Ángeles), Breeze (Atlanta) o myORCA (Seattle/Sound Transit).

A continuación se muestran ejemplos de los principales medios de transporte y sus costes en las ciudades sede del Mundial de 2026:

Estadio Ciudad Medio(s) de transporte Precio Estadio MetLife Nueva York/Nueva Jersey Tren de NJ Transit / Autobús lanzadera 150 $ / 80 $ Estadio Gillette Boston Tren especial del día del partido / Autobús de la organización anfitriona 80 $ / 95 $ Lincoln Financial Field Filadelfia Línea Broad Street 2,90 $ antes del partido, gratis después del partido) Estadio AT&T Dallas TRE + autobús lanzadera 6 $ (autobús gratuito) Estadio Arrowhead Kansas City Autobús del estadio 15 Estadio Hard Rock Miami Tren Brightline / Autobús de enlace 20,40 $+ / Gratis Estadio Levi's San Francisco Tren ligero VTA / BART 11–22 $ Estadio SoFi Los Ángeles Metro de Los Ángeles 3,50 $ Estadio Mercedes-Benz Atlanta MARTA 5 $ Estadio NRG Houston Línea Roja de MetroRail 3 $ Lumen Field Seattle Tren ligero Link / Sounder De 3,25 $ a 5,75 $ Toronto BMO Field TTC / GO Transit desde 3,30 $ Vancouver BC Place SkyTrain desde 3,20 $ Ciudades de México Varias Metro / Autobús local 5 pesos (0,30 $)

En algunas zonas se pueden usar apps como Uber, Lyft (EE. UU./Canadá) o DiDi (México) para compartir taxi.

Sin embargo, los precios pueden subir justo antes y después de los partidos, y algunos estadios tendrán zonas restringidas para recoger y dejar pasajeros.

¿Cómo comprar entradas de última hora para los partidos del Mundial 2026?

La fase de venta de última hora comenzó el 1 de abril. No es un sorteo: las entradas se venden por orden de llegada con confirmación inmediata. Es la última oportunidad de comprar boletos oficiales directamente a la FIFA.

comenzó el 1 de abril. No es un sorteo: las entradas se venden por orden de llegada con confirmación inmediata. Es la última oportunidad de comprar boletos oficiales directamente a la FIFA. El mercado oficial de reventa de la FIFA sigue abierto y es el canal principal para comprar y vender entradas verificadas a precios regulados.

sigue abierto y es el canal principal para comprar y vender entradas verificadas a precios regulados. Como alternativa, los aficionados pueden recurrir a mercados secundarios como StubHub. Recuerda consultar los términos y condiciones de cualquier sitio web secundario antes de comprar entradas.

¿Dónde se celebrará la Copa del Mundo de la FIFA 2026?

Se disputará del 11 de junio al 19 de julio en 16 ciudades de Canadá, México y Estados Unidos.

Se disputarán 104 partidos en 39 días por toda Norteamérica. Estas son las ciudades y los estadios que acogerán los encuentros:

País Estadio (ciudad) Aforo Canadá BC Place (Vancouver) 48 821 BMO Field (Toronto) 45 000 México Estadio Azteca (Ciudad de México) 83 000 Estadio Akron (Guadalajara) 44 330 Estadio BBVA (Monterrey) 50 113 Estados Unidos Estadio Mercedes-Benz (Atlanta) 67 382 Estadio Gillette (Foxborough) 63 815 Estadio AT&T (Dallas) 70 122 Estadio NRG (Houston) 68 311 Estadio Arrowhead (Kansas City) 67 513 Estadio SoFi (Inglewood) 69 650 Estadio Hard Rock (Miami) 64 091 Estadio MetLife (East Rutherford) 78 576 Lincoln Financial Field (Filadelfia) 65 827 Estadio Levi's (San Francisco) 69 391 Lumen Field (Seattle) 65 123

¿Cuál es el calendario por sedes del Mundial 2026?

En junio de 2022 se anunciaron las dieciséis ciudades sede (dos en Canadá, tres en México y once en Estados Unidos).

Estadio Fecha Partido (hora de inicio) Entradas Toronto, Canadá (BMO Field) 12 de junio Grupo B: Canadá vs. Bosnia y Herzegovina (15:00, hora del Este) Entradas 17 de junio Grupo L: Ghana vs. Panamá (19:00, hora del Este) Entradas 20 de junio Grupo E: Alemania vs. Costa de Marfil (16:00, hora del Este) Entradas 23 de junio Grupo L: Panamá vs. Croacia (19:00, hora del Este) Entradas 26 de junio Grupo I: Senegal vs. Irak (15:00, hora del Este) Entradas 2 de julio Octavos de final: 2.º del Grupo K vs. 2.º del Grupo L (19:00, hora del Este) Entradas Vancouver, Canadá (BC Place) 13 de junio Grupo D: Australia vs. Turquía (21:00 h PT) Entradas 18 de junio Grupo B: Canadá vs. Catar (15:00 h, hora del Pacífico) Entradas 21 de junio Grupo G: Nueva Zelanda vs. Egipto (18:00 h, hora del Pacífico) Entradas 24 de junio Grupo B: Suiza vs. Canadá (12:00 h, hora del Pacífico) Entradas 26 de junio Grupo G: Nueva Zelanda vs. Bélgica (20:00 h, hora del Pacífico) Entradas 2 de julio Octavos de final: Ganador del Grupo B vs. tercero de los Grupos E, F, G, I o J (20:00 h, hora del Pacífico) Entradas 7 de julio Octavos de final: Ganador del partido 85 vs. ganador del partido 87 (13:00 h, hora del Pacífico) Entradas Guadalajara, México (Estadio Akron) 11 de junio Grupo A: Corea del Sur vs. Chequia (20:00 h, hora central de EE. UU.) Entradas 18 de junio Grupo A: México vs. Corea del Sur (19:00 h CST) Entradas 23 de junio Grupo K: Colombia vs. República Democrática del Congo (20:00 h CST) Entradas 26 de junio Grupo H: Uruguay vs. España (18:00 h CST) Entradas Ciudad de México, México (Estadio Banorte) 11 de junio Grupo A: México vs. Sudáfrica (13:00 h CST) Entradas 17 de junio Grupo K: Uzbekistán vs. Colombia (20:00 h CST) Entradas 24 de junio Grupo A: República Checa vs. México (19:00 h CST) Entradas 30 de junio Octavos de final: 1.º del Grupo A vs. 3.º de C, E, F, H o I (19:00 h CST) Entradas 5 de julio Octavos de final: Ganador del partido 79 vs. ganador del partido 80 (18:00 h CST) Entradas Monterrey, México (Estadio BBVA) 14 de junio Grupo F: Suecia vs. Túnez (20:00 h, hora central) Entradas 20 de junio Grupo F: Túnez vs. Japón (22:00 h, hora central) Entradas 24 de junio Grupo A: Sudáfrica vs. Corea del Sur (19:00 h, hora central) Entradas 29 de junio Octavos de final: Ganador del Grupo F vs. subcampeón del Grupo C (19:00 h, hora central) Entradas Atlanta, EE. UU. (Mercedes-Benz Stadium) 15 de junio Grupo H: España vs. Cabo Verde (12:00, hora del Este) Entradas 18 de junio Grupo A: Ganador de la ruta D de la UEFA vs. Sudáfrica (12:00 h, hora del Este) Entradas 21 de junio Grupo H: España vs. Arabia Saudí (12:00, hora del Este) Entradas 24 de junio Grupo C: Marruecos vs. Haití (18:00, hora del Este) Entradas 27 de junio Grupo K: República Democrática del Congo vs Uzbekistán (19:30, hora del Este) Entradas 1 de julio Octavos de final: Ganador del Grupo L vs. tercero de los Grupos E, H, I, J o K (12:00 h, hora del Este) Entradas 7 de julio Octavos de final: Ganador del partido 86 vs. ganador del partido 88 (12:00 h, hora del Este) Entradas 15 de julio Semifinales: Ganadores del partido 99 vs. ganadores del partido 100 (15:00 h, hora del Este) Entradas Foxborough, EE. UU. (Gillette Stadium) 13 de junio Grupo C: Haití vs. Escocia (21:00, hora del Este) Entradas 16 de junio Grupo I: Ganador de la eliminatoria 2 de la FIFA vs. Noruega (18:00, hora del Este) Entradas 19 de junio Grupo C: Escocia vs. Marruecos (18:00, hora del Este) Entradas 23 de junio Grupo L: Inglaterra vs. Ghana (16:00, hora del Este) Entradas 26 de junio Grupo I: Noruega vs. Francia (15:00, hora del Este) Entradas 29 de junio Octavos de final: Ganador del Grupo E vs. tercero de los Grupos A, B, C, D o F (16:30 h, hora del Este) Entradas 9 de julio Cuartos de final: Ganador del partido 89 vs. ganador del partido 90 (16:00 h, hora del Este) Entradas Arlington, EE. UU. (AT&T Stadium) 14 de junio Grupo F: Países Bajos vs. Japón (15:00 h, hora central de EE. UU.) Entradas 17 de junio Grupo L: Inglaterra vs. Croacia (15:00 h CDT) Entradas 22 de junio Grupo J: Argentina vs. Austria (12:00 h CDT) Entradas 25 de junio Grupo F: Japón vs. Suecia (18:00 h CDT) Entradas 27 de junio Grupo J: Jordania vs. Argentina (21:00 h CDT) Entradas 30 de junio Octavos de final: 2.º del Grupo E vs. 2.º del Grupo I (12:00 h CDT) Entradas 3 de julio Octavos de final: 2.º del Grupo D vs. 2.º del Grupo G (13:00 h CDT) Entradas 6 de julio Octavos de final: Ganador del partido 83 vs. ganador del partido 84 (14:00 h CDT) Entradas 14 de julio Semifinales: Ganadores del partido 97 vs. ganadores del partido 98 (14:00 h CDT) Entradas Houston, EE. UU. (NRG Stadium) 14 de junio Grupo E: Alemania vs. Curazao (12:00 h CDT) Entradas 17 de junio Grupo K: Portugal vs. República Democrática del Congo (12:00 h CDT) Entradas 20 de junio Grupo A: Países Bajos vs. Suecia (12:00 h CDT) Entradas 23 de junio Grupo K: Portugal vs. Uzbekistán (12:00 h CDT) Entradas 26 de junio Grupo H: Cabo Verde vs. Arabia Saudí (19:00 h CDT) Entradas 29 de junio Octavos de final: Ganador del Grupo C vs. subcampeón del Grupo F (12:00 h CDT) Entradas 4 de julio Octavos de final: Ganador del partido 73 vs. ganador del partido 75 (12:00 h CDT) Entradas Kansas City, EE. UU. (Arrowhead Stadium) 16 de junio Grupo J: Argentina vs. Argelia (19:00 h, hora central) Entradas 20 de junio Grupo E: Ecuador vs. Curaçao (18:00 h, hora central) Entradas 25 de junio Grupo F: Túnez vs. Países Bajos (17:00 h, hora central) Entradas 27 de junio Grupo J: Argelia vs. Austria (20:00 h, hora central) Entradas 3 de julio Octavos de final: Ganador del Grupo K vs. tercero de los Grupos D, E, I, J o L (19:30 h, hora central) Entradas 11 de julio Cuartos de final: Ganador del partido 95 vs. ganador del partido 96 (19:00 h, hora central) Entradas Los Ángeles, EE. UU. (SoFi Stadium) 12 de junio Grupo D: EE. UU. vs. Paraguay (18:00 h, hora del Pacífico) Entradas 15 de junio Grupo G: Irán vs. Nueva Zelanda (18:00 h, hora del Pacífico) Entradas 18 de junio Grupo B: Suiza vs Bosnia y Herzegovina (12:00 h, hora del Pacífico) Entradas 21 de junio Grupo G: Bélgica vs. Irán (12:00 h, hora del Pacífico) Entradas 25 de junio Grupo D: Turquía vs. EE. UU. (19:00 h, hora del Pacífico) Entradas 28 de junio Octavos de final: 2.º del Grupo A vs. 2.º del Grupo B (12:00 h, hora del Pacífico) Entradas 2 de julio Octavos de final: 1.º del Grupo H vs. 2.º del Grupo J (12:00 h, hora del Pacífico) Entradas 10 de julio Cuartos de final: Ganador del partido 93 vs. ganador del partido 94 (12:00 h, hora del Pacífico) Entradas Miami, EE. UU. (Hard Rock Stadium) 15 de junio Grupo H: Arabia Saudí vs. Uruguay (18:00, hora del Este) Entradas 21 de junio Grupo H: Uruguay vs. Cabo Verde (18:00, hora del Este) Entradas 24 de junio Grupo C: Escocia vs. Brasil (18:00, hora del Este) Entradas 27 de junio Grupo K: Colombia vs. Portugal (19:30, hora del Este) Entradas 3 de julio Octavos de final: Ganador del Grupo J vs. subcampeón del Grupo H (18:00, hora del Este) Entradas 11 de julio Cuartos de final: Ganador del partido 91 vs. Ganador del partido 92 (17:00 h, hora del Este) Entradas 18 de julio Partido por el tercer puesto: perdedores del partido 101 vs. perdedores del partido 102 (17:00 h, hora del Este) Entradas Nueva Jersey, EE. UU. (MetLife Stadium) 13 de junio Grupo C: Brasil vs. Marruecos (18:00, hora del Este) Entradas 16 de junio Grupo I: Francia vs. Senegal (15:00, hora del Este) Entradas 22 de junio Grupo I: Noruega vs. Senegal (20:00, hora del Este) Entradas 25 de junio Grupo E: Ecuador vs. Alemania (16:00, hora del Este) Entradas 27 de junio Grupo L: Panamá vs. Inglaterra (17:00, hora del Este) Entradas 30 de junio Octavos de final: Ganador del Grupo I vs. tercero de los Grupos C, D, F, G o H (17:00, hora del Este) Entradas 5 de julio Octavos de final: Ganadores del partido 76 vs. ganadores del partido 78 (16:00 h, hora del Este) Entradas 19 de julio Final: Ganadores del partido 101 vs. ganadores del partido 102 (15:00 h, hora del Este) Entradas Filadelfia, EE. UU. (Lincoln Financial Field) 14 de junio Grupo E: Costa de Marfil vs. Ecuador (19:00, hora del Este) Entradas 19 de junio Grupo C: Brasil vs. Haití (21:00, hora del Este) Entradas 22 de junio Grupo I: Francia vs. Irak (17:00, hora del Este) Entradas 25 de junio Grupo E: Curazao vs. Costa de Marfil (16:00, hora del Este) Entradas 27 de junio Grupo L: Croacia vs. Ghana (17:00, hora del Este) Entradas 4 de julio Octavos de final: Ganador del partido 74 vs. Ganador del partido 77 (17:00, hora del Este) Entradas Santa Clara, EE. UU. (Levi's Stadium) 13 de junio Grupo B: Catar vs. Suiza (12:00 h, hora del Pacífico) Entradas 16 de junio Grupo J: Austria vs. Jordania (21:00 h, hora del Pacífico) Entradas 19 de junio Grupo D: Turquía vs. Paraguay (21:00 h, hora del Pacífico) Entradas 22 de junio Grupo J: Jordania vs. Argelia (20:00 h, hora del Pacífico) Entradas 25 de junio Grupo D: Paraguay vs. Australia (19:00 h, hora del Pacífico) Entradas 1 de julio Octavos de final: Ganador del Grupo D vs. tercer clasificado de los Grupos B, E, F, I o J (17:00 h, hora del Pacífico) Entradas Seattle, EE. UU. (Lumen Field) 15 de junio Grupo G: Bélgica vs. Egipto (12:00 h PT) Entradas 19 de junio Grupo D: EE. UU. vs. Australia (12:00 h, hora del Pacífico) Entradas 24 de junio Grupo B: Bosnia-Herzegovina vs. Catar (12:00 h, hora del Pacífico) Entradas 26 de junio Grupo G: Egipto vs. Irán (20:00 h, hora del Pacífico) Entradas 1 de julio Octavos de final: Ganador del Grupo G vs. tercero de los Grupos A, E, H, I o J (13:00 h, hora del Pacífico) Entradas 6 de julio Octavos de final: Ganador del partido 81 vs. ganador del partido 82 (17:00 h, hora del Pacífico) Entradas

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