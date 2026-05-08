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Guía de aparcamiento y transporte para el Mundial 2026: de las zonas de estacionamiento prohibido a los aparcamientos oficiales de la FIFA

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GOAL tiene todas las respuestas a tus preguntas sobre el transporte en el Mundial de 2026

Una vez confirmadas tus entradas para los partidos del Mundial 2026, planifica tu itinerario del día. Es clave saber cómo llegar al estadio y volver sin contratiempos para disfrutar al máximo.

Las 16 sedes de Norteamérica tienen sistemas de transporte distintos, así que planificar con antelación evitará contratiempos.

Deja que GOAL te muestre la información más reciente sobre transporte para la Copa del Mundo de 2026, incluidos los mejores medios para cada sede.

Aparcamiento oficial de la Copa del Mundo de la FIFA 2026:Reserva ahora

Aparcamiento y transporte en la Copa del Mundo: una visión general

Ciudad sede / EstadioPrecio del aparcamiento (día del partido)Transporte público principalPrecio del transporte (ida y vuelta)
Nueva York/Nueva Jersey (MetLife)No hay aparcamiento en el recintoNJ Transit (tren)105,00 $ (máximo)
Los Ángeles (SoFi)300 USDMetro de Los Ángeles + servicio de transporte3,50
Miami (Hard Rock)175,00 $ - 250,00 $Brightline / Autobús lanzadera20,00 $+ / Gratis
Boston (Gillette)175,00Tren de cercanías de la MBTA80,00 $
Dallas (AT&T)125,00 $ – 175,00 $TRE + autobús lanzadera12,00
Filadelfia (Lincoln)115,00 $ - 125,00 $Línea Broad Street0,00 $ (gratis después del partido)
Kansas City (Arrowhead)75,00 $ - 125,00 $Servicio de transporte al estadio15,00
Houston (NRG)99,00 $ – 125,00 $Línea Roja de METRORail2,50
Atlanta (Mercedes-Benz)99,00 $MARTA5,00
Seattle (Lumen Field)125 $+Tren ligero Link6,50
San Francisco (Levi's)125,00 $+Tren ligero VTA/BART15,00 $ - 25,00 $
Toronto (BMO Field)80,00 $+ (Plazas limitadas)GO Transit / TTC7,00 $ - 15,00 $
Vancouver (BC Place)75,00 $+ (Plazas limitadas)SkyTrain6,50 $ - 10,00 $
Ciudad de México (Azteca)VariableMetro/Tren Ligero10 pesos (0,60 $)

¿Qué opciones de aparcamiento hay en las sedes del Mundial de 2026?

El estacionamiento en los 16 estadios es muy limitado, por lo que debes planearlo con anticipación para evitar que te rechacen en el perímetro de seguridad.

Estacionamiento prohibido: Estadio MetLife

Para los partidos en el MetLife Stadium (incluida la final del 19 de julio), no hay plazas de aparcamiento para espectadores en el recinto

Quienes lleguen en coche deben reservar aparcamiento en el American Dream Mall (225 dólares por partido) o usar los autobuses oficiales de aparcamiento disuasorio.

Reserva oficial a través de JustPark.

Todas las plazas deben adquirirse por adelantado a través de JustPark, socio oficial de la FIFA para el Mundial 2026.socio oficial de la FIFA para 2026. 

No se aceptarán pagos en las taquillas del estadio. 

La mayoría de los pases se asignan por oleadas, y recibirás tu lote específico y el permiso digital por correo electrónico de 7 a 10 días antes del partido.

Se aplican normas de elegibilidad estrictas.

  • Solo para poseedores de entradas: El acceso al aparcamiento es solo para asistentes al partido. Es posible que debas mostrar tu entrada móvil al llegar.
  • Usa en JustPark el mismo correo electrónico que en tu cuenta oficial de entradas de la FIFA; cualquier diferencia puede marcar tu reserva como sospechosa o cancelarla.
  • Precios: Algunas plazas cuestan 75 $, pero la media para los partidos más destacados es de 175 $ por vehículo.

Los costes estimados de aparcamiento para la Copa del Mundo de 2026 por estadio son los siguientes:

EstadioCiudadPrecio (aprox.)
Estadio MetLife Nueva York/Nueva Jersey No hay aparcamiento en el recinto.
Estadio SoFi Los Ángeles 250-300 $
Estadio Gillette Boston 175 $
Estadio Hard Rock Miami 175 $ - 200 $ 
Lincoln Financial Field Filadelfia 115 $ - 125 $ 
Estadio AT&T Dallas 75–125 $ 
Estadio ArrowheadKansas City 75 $ - 100 $ 
Estadio NRG Houston 99 $ - 125 $ 
Estadio Mercedes-Benz Atlanta 99 $ 
Lumen Field Seattle125 $+ 
Levi's Stadium San Francisco 125 $ o más


Nota: Los precios de aparcamiento en las sedes de Canadá y México (Toronto, Vancouver, Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey) aún no están publicados en su totalidad en el portal oficial, pero se espera que sigan un modelo de «precios variables» para épocas de alta demanda.

Se espera que suban a medida que el torneo avanza de la fase de grupos a las eliminatorias.

¿Cómo usar el transporte público durante la Copa del Mundo de 2026?

Aunque algunos prefieren conducir y aparcar, muchas sedes promueven planes “sin coches” y recomiendan transporte público o lanzaderas. 

Ahorros e incentivos en transporte

En Seattle se vende un pase de 18 dólares para tres días de transporte regional. 

En Atlanta (MARTA) y Los Ángeles (LA Metro) siguen disponibles los billetes de ida y vuelta económicos: 5 dólares y 3,50 dólares, respectivamente.

Precios críticos y límites de aforo

Prepárate para recargos por alta demanda. Tras una reciente rebaja, los billetes de ida y vuelta de NJ Transit al MetLife Stadium cuestan ahora 105 dólares (antes 150 dólares). 

Hay un límite de 40 000 entradas por partido; deben comprarse por adelantado en la aplicación de NJ Transit y requieren una pulsera física para el regreso. En Miami, el estacionamiento en el Hard Rock Stadium llega a 249,99dólares para los encuentros más destacados.

Logística esencial para el día del partido

  • Último tramo a pie: Las zonas de uso compartido de vehículos en estadios como el SoFi y el AT&T están restringidas, por lo que suele haber que caminarentre 20 y 30 minutos hasta las entradas. Los días de partido no se permite dejar pasajeros dentro del estadio.
  • Evita las colas: carga antes tarjetas o apps de transporte digital, como TAP (Los Ángeles), Breeze (Atlanta) o myORCA (Seattle/Sound Transit).

A continuación se muestran ejemplos de los principales medios de transporte y sus costes en las ciudades sede de la Copa del Mundo de 2026:

EstadioCiudadMedio(s) de transportePrecio
Estadio MetLife Nueva York/Nueva Jersey Tren de NJ Transit / Autobús lanzadera 150 $ / 80 $
Estadio Gillette Boston Tren especial para el día del partido / Autobús de la comunidad anfitriona 80 $ / 95 $
Lincoln Financial Field FiladelfiaLínea Broad Street 2,90 $ antes del partido, gratis después.
Estadio AT&T DallasTRE + autobús lanzadera 6 $ (autobús lanzadera gratis)
Estadio Arrowhead Kansas City Autobús del estadio 15 $
Estadio Hard Rock Miami Tren Brightline / Autobús lanzadera 20,40 $+ / Gratis
Estadio Levi's San Francisco Tren ligero VTA/BART 11–22 $
Estadio SoFi Los Ángeles Metro de Los Ángeles 3,50 $
Estadio Mercedes-Benz Atlanta MARTA 5 $
Estadio NRG Houston Línea Roja de MetroRail 3 $
Lumen Field Seattle Tren ligero Link / Sounder De 3,25 $ a 5,75 $
Toronto BMO Field TTC / GO Transit desde 3,30 $
Vancouver BC Place SkyTrain desde 3,20 $
Ciudades de México Varias Metro/autobús local Autobús local: 5 pesos (0,30 $).

Aplicaciones como Uber y Lyft (EE. UU. y Canadá) o DiDi (México) están disponibles en algunas zonas para quienes prefieran compartir taxi. 

No obstante, ten en cuenta que los precios pueden dispararse justo antes y después de los partidos, y que algunos estadios tendrán restricciones en las zonas de recogida y bajada de pasajeros.

¿Cómo comprar entradas de última hora para los partidos del Mundial 2026?

  • La ventade última hora comenzó el 1 de abril y, a diferencia de fases previas, no es un sorteo: las entradas se venden por orden de llegada con confirmación inmediata. Es la última oportunidad de comprarlas directamente a la FIFA.
  • Además, el mercado oficial de reventa de la FIFA permite comprar y vender entradas verificadas a precios regulados.
  • Como alternativa, los aficionados pueden buscar entradas de última hora en mercados secundarios como StubHub, pero deben revisar siempre los términos y condiciones antes de comprar.

Compra tus entradas para la Copa Mundial de la FIFA 2026.

¿Dónde se celebra la Copa Mundial de la FIFA 2026?

La Copa del Mundo de la FIFA 2026 se disputará del 11 de junio al 19 de julio en 16 ciudades de Canadá, México y Estados Unidos. 

Se jugarán 104 partidos en 39 días por toda Norteamérica. Estas son las ciudades y los estadios que los albergarán:

PaísEstadio (ciudad)Capacidad
CanadáBC Place (Vancouver) 48 821 
 BMO Field (Toronto) 45 000 
MéxicoEstadio Azteca (Ciudad de México) 83 000
 Estadio Akron (Guadalajara) 44 330 
 Estadio BBVA (Monterrey) 50 113 
Estados UnidosEstadio Mercedes-Benz (Atlanta) 67 382 
 Estadio Gillette (Foxborough) 63 815 
 Estadio AT&T (Dallas) 70 122 
 Estadio NRG (Houston)68 311 
 Estadio Arrowhead (Kansas City) 67 513 
 Estadio SoFi (Inglewood)69 650 
 Estadio Hard Rock (Miami)64 091 
 Estadio MetLife (East Rutherford)78 576 
 Lincoln Financial Field (Filadelfia)65 827 
 Estadio Levi's (San Francisco)69 391 
 Lumen Field (Seattle)65 123

¿Cuál es el calendario por sedes de la Copa del Mundo de 2026?

En junio de 2022 se anunciaron las dieciséis ciudades sede de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 (dos en Canadá, tres en México y once en Estados Unidos).

LugarFechaPartido (hora de inicio)Entradas
Toronto, Canadá (BMO Field)12 de junioGrupo B: Canadá vs Bosnia y Herzegovina (15:00, hora del Este)Entradas
 17 de junioGrupo L: Ghana vs. Panamá (19:00, hora del Este)Entradas
 20 de junioGrupo E: Alemania vs. Costa de Marfil (16:00, hora del Este)Entradas
 23 de junioGrupo L: Panamá vs. Croacia (19:00, hora del Este)Entradas
 26 de junioGrupo I: Senegal vs. Irak (15:00, hora del Este)Entradas
 2 de julioOctavos de final: 2.º del Grupo K vs. 2.º del Grupo L (19:00, hora del Este)Entradas
Vancouver, Canadá (BC Place)13 de junioGrupo D: Australia vs. Turquía (21:00 PT)Entradas
 18 de junioGrupo B: Canadá vs. Catar (15:00 h PT)Entradas
 21 de junioGrupo G: Nueva Zelanda vs. Egipto (18:00 h, hora del Pacífico)Entradas
 24 de junioGrupo B: Suiza vs. Canadá (12:00 h PT)Entradas
 26 de junioGrupo G: Nueva Zelanda vs. Bélgica (20:00 h, hora del Pacífico)Entradas
 2 de julioOctavos de final: Ganador del Grupo B vs. tercer clasificado de los Grupos E/F/G/I/J (20:00 h, hora del Pacífico)Entradas
 7 de julioOctavos de final: Ganador del partido 85 vs. ganador del partido 87 (13:00 h PT)Entradas
Guadalajara, México (Estadio Akron)11 de junioGrupo A: Corea del Sur vs. Chequia (20:00, hora central)Entradas
 18 de junioGrupo A: México vs. Corea del Sur (19:00 h CST)Entradas
 23 de junioGrupo K: Colombia vs. República Democrática del Congo (20:00 h CST)Entradas
 26 de junioGrupo H: Uruguay vs. España (18:00 h CST)Entradas
Ciudad de México, México (Estadio Banorte)11 de junioGrupo A: México vs. Sudáfrica (13:00 h CST)Entradas
 17 de junioGrupo K: Uzbekistán vs. Colombia (20:00 h CST)Entradas
 24 de junioGrupo A: Chequia vs. México (19:00 h CST)Entradas
 30 de junioOctavos de final: Ganador del Grupo A vs. tercer clasificado de los Grupos C/E/F/H/I (19:00 h CST)Entradas
 5 de julioOctavos de final: Ganador del partido 79 vs. ganador del partido 80 (18:00 CST)Entradas
Monterrey, México (Estadio BBVA)14 de junioGrupo F: Suecia vs. Túnez (20:00, hora central)Entradas
 20 de junioGrupo F: Túnez vs. Japón (22:00 h, hora central)Entradas
 24 de junioGrupo A: Sudáfrica vs. Corea del Sur (19:00 h, hora central)Entradas
 29 de junioOctavos de final: Ganador del Grupo F vs. subcampeón del Grupo C (19:00 h, hora central)Entradas
Atlanta, EE. UU. (Mercedes-Benz Stadium)15 de junioGrupo H: España vs. Cabo Verde (12:00, hora del Este)Entradas
 18 de junioGrupo A: Ganador de la Ruta D de la UEFA vs. Sudáfrica (12:00 p. m. ET)Entradas
 21 de junioGrupo H: España vs. Arabia Saudí (12:00, hora del Este)Entradas
 24 de junioGrupo C: Marruecos vs. Haití (18:00, hora del Este)Entradas
 27 de junioGrupo K: República Democrática del Congo vs. Uzbekistán (19:30, hora del Este)Entradas
 1 de julioOctavos de final: Ganador del Grupo L vs. tercero de los Grupos E/H/I/J/K (12:00 h ET)Entradas
 7 de julioOctavos de final: Ganador del partido 86 vs. ganador del partido 88 (12:00 p. m. ET)Entradas
 15 de julioSemifinales: Ganadores del partido 99 vs. ganadores del partido 100 (15:00, hora del Este)Entradas
Foxborough, EE. UU. (Gillette Stadium)13 de junioGrupo C: Haití vs. Escocia (21:00, hora del Este)Entradas
 16 de junioGrupo I: Ganador de la repesca 2 de la FIFA vs. Noruega (18:00, hora del Este)Entradas
 19 de junioGrupo C: Escocia vs. Marruecos (18:00, hora del Este)Entradas
 23 de junioGrupo L: Inglaterra vs. Ghana (16:00, hora del Este)Entradas
 26 de junioGrupo I: Noruega vs. Francia (15:00, hora del Este)Entradas
 29 de junioOctavos de final: Ganador del Grupo E vs. tercero de los Grupos A/B/C/D/F (16:30, hora del Este)Entradas
 9 de julioCuartos de final: Ganador del partido 89 vs. ganador del partido 90 (16:00, hora del Este)Entradas
Arlington, EE. UU. (AT&T Stadium)14 de junioGrupo F: Países Bajos vs. Japón (15:00 h CDT)Entradas
 17 de junioGrupo L: Inglaterra vs. Croacia (15:00 h CDT)Entradas
 22 de junioGrupo J: Argentina vs. Austria (12:00 h CDT)Entradas
 25 de junioGrupo F: Japón vs. Suecia (18:00 h CDT)Entradas
 27 de junioGrupo J: Jordania vs. Argentina (21:00 h CDT)Entradas
 30 de junioOctavos de final: 2.º del Grupo E vs. 2.º del Grupo I (12:00 h CDT)Entradas
 3 de julioOctavos de final: 2.º Grupo D vs. 2.º Grupo G (13:00 h CDT)Entradas
 6 de julioOctavos de final: Ganador del partido 83 vs. ganador del partido 84 (14:00 h CDT)Entradas
 14 de julioSemifinales: Ganadores del partido 97 vs. ganadores del partido 98 (14:00 h CDT)Entradas
Houston, EE. UU. (NRG Stadium)14 de junioGrupo E: Alemania vs. Curazao (12:00 h CDT)Entradas
 17 de junioGrupo K: Portugal vs. República Democrática del Congo (12:00 h CDT)Entradas
 20 de junioGrupo A: Países Bajos vs. Suecia (12:00 h CDT)Entradas
 23 de junioGrupo K: Portugal vs. Uzbekistán (12:00 h CDT)Entradas
 26 de junioGrupo H: Cabo Verde vs. Arabia Saudí (19:00 h CDT)Entradas
 29 de junioOctavos de final: Ganador del Grupo C vs. Segundo del Grupo F (12:00 h CDT)Entradas
 4 de julioOctavos de final: Ganador del partido 73 vs. ganador del partido 75 (12:00 h CDT)Entradas
Kansas City, EE. UU. (Arrowhead Stadium)16 de junioGrupo J: Argentina vs. Argelia (19:00, hora central)Entradas
 20 de junioGrupo E: Ecuador vs. Curaçao (18:00, hora central)Entradas
 25 de junioGrupo F: Túnez vs. Países Bajos (17:00 h, hora central)Entradas
 27 de junioGrupo J: Argelia vs. Austria (20:00 h, hora central)Entradas
 3 de julioOctavos de final: Ganador del Grupo K vs. tercer clasificado de los Grupos D/E/I/J/L (19:30 h, hora central)Entradas
 11 de julioCuartos de final: Ganador del partido 95 vs. ganador del partido 96 (19:00 h, hora central)Entradas
Los Ángeles, EE. UU. (SoFi Stadium)12 de junioGrupo D: EE. UU. vs. Paraguay (18:00 h, hora del Pacífico)Entradas
 15 de junioGrupo G: Irán vs. Nueva Zelanda (18:00 h PTEntradas
 18 de junioGrupo B: Suiza vs Bosnia-Herzegovina (12:00 h PT)Entradas
 21 de junioGrupo G: Bélgica vs. Irán (12:00 p. m. PT)Entradas
 25 de junioGrupo D: Turquía vs. EE. UU. (19:00, hora del Pacífico)Entradas
 28 de junioOctavos de final: 2.º del Grupo A vs. 2.º del Grupo B (12:00 h PT)Entradas
 2 de julioOctavos de final: Ganador del Grupo H vs. subcampeón del Grupo J (12:00 p. m. PT)Entradas
 10 de julioCuartos de final: Ganador del partido 93 vs. ganador del partido 94 (12:00 h PT)Entradas
Miami, EE. UU. (Hard Rock Stadium)15 de junioGrupo H: Arabia Saudí vs. Uruguay (18:00, hora del Este)Entradas
 21 de junioUruguay vs. Cabo Verde (18:00, hora del Este)Entradas
 24 de junioGrupo C: Escocia vs. Brasil (18:00, hora del Este)Entradas
 27 de junioGrupo K: Colombia vs. Portugal (19:30, hora del Este)Entradas
 3 de julioOctavos de final: Ganador del Grupo J vs. subcampeón del Grupo H (18:00, hora del Este)Entradas
 11 de julioCuartos de final: Ganador del partido 91 vs. ganador del partido 92 (17:00, hora del Este)Entradas
 18 de julioPartido por el tercer puesto: perdedores del partido 101 vs. perdedores del partido 102 (17:00, hora del Este)Entradas
Nueva Jersey, EE. UU. (MetLife Stadium)13 de junioGrupo C: Brasil vs. Marruecos (18:00, hora del Este)Entradas
 16 de junioGrupo I: Francia vs. Senegal (15:00, hora del Este)Entradas
 22 de junioGrupo I: Noruega vs. Senegal (20:00, hora del Este)Entradas
 25 de junioGrupo E: Ecuador vs. Alemania (16:00, hora del Este)Entradas
 27 de junioGrupo L: Panamá vs. Inglaterra (17:00, hora del Este)Entradas
 30 de junioOctavos de final: Ganador del Grupo I vs. tercer clasificado de los Grupos C/D/F/G/H (17:00, hora del Este)Entradas
 5 de julioOctavos de final: Ganadores del partido 76 vs. ganadores del partido 78 (16:00 h, hora del Este)Entradas
 19 de julioFinal: Ganadores del partido 101 vs. ganadores del partido 102 (15:00, hora del Este)Entradas
Filadelfia, EE. UU. (Lincoln Financial Field)14 de junioGrupo E: Costa de Marfil vs. Ecuador (19:00, hora del Este)Entradas
 19 de junioGrupo C: Brasil vs. Haití (21:00, hora del Este)Entradas
 22 de junioGrupo I: Francia vs. Irak (17:00, hora del Este)Entradas
 25 de junioGrupo E: Curaçao vs. Costa de Marfil (16:00, hora del Este)Entradas
 27 de junioGrupo L: Croacia vs. Ghana (17:00, hora del Este)Entradas
 4 de julioOctavos de final: Ganador del partido 74 vs. ganador del partido 77 (17:00, hora del Este)Entradas
Santa Clara, EE. UU. (Levi's Stadium)13 de junioGrupo B: Catar vs. Suiza (12:00 h PT)Entradas
 16 de junioGrupo J: Austria vs. Jordania (21:00 h PT)Entradas
 19 de junioGrupo D: Turquía vs. Paraguay (21:00 h PT)Entradas
 22 de junioGrupo J: Jordania vs. Argelia (20:00 h, hora del Pacífico)Entradas
 25 de junioGrupo D: Paraguay vs. Australia (19:00 h PT)Entradas
 1 de julioOctavos de final: Ganador del Grupo D vs. tercer clasificado de los Grupos B/E/F/I/J (17:00 h PT)Entradas
Seattle, EE. UU. (Lumen Field)15 de junioGrupo G: Bélgica vs. Egipto (12:00 h PT)Entradas
 19 de junioGrupo D: EE. UU. vs. Australia (12:00 p. m. PT)Entradas
 24 de junioGrupo B: Bosnia-Herzegovina vs. Catar (12:00 h PT)Entradas
 26 de junioGrupo G: Egipto vs. Irán (20:00 h PT)Entradas
 1 de julioOctavos de final: Ganador del Grupo G vs. tercer clasificado de los Grupos A/E/H/I/J (13:00 h PT)Entradas
 6 de julioOctavos de final: Ganador del partido 81 vs. ganador del partido 82 (17:00 h PT)Entradas