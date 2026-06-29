Guía completa del Mundial 2026 para aficionados árabes: entradas, grupos y sedes de Norteamérica

La Copa del Mundo de la FIFA 2026 ha marcado un hito para el fútbol de Oriente Medio y el norte de África. Con el torneo ampliado a 48 equipos, un récord de ocho países árabes se clasificaron para jugar en Estados Unidos, Canadá y México.

Sin embargo, tras concluir la fase de grupos, el balance es agridulce. Marruecos, Egipto y Argelia superaron los pronósticos y avanzaron a los dieciseisavos de final, mientras que Arabia Saudí, Catar, Túnez, Irak y Jordania quedaron eliminados tras una exigente fase de grupos.

GOAL te ofrece la guía definitiva en directo para todos los aficionados que siguen la trayectoria de la región MENA, con la clasificación actualizada del torneo, los caminos clave hacia la clasificación y datos esenciales sobre los estadios.

¿Qué selecciones árabes han alcanzado los dieciseisavos de final del Mundial 2026?

Ocho selecciones consiguieron su plaza, la mayor representación árabe en la historia de la FIFA:

Marruecos : Terminó segundo en el Grupo C con 7 puntos, invicto, y selló su pase con un 4-2 sobre Haití.

Egipto : Llegó a los eliminatoria por primera vez desde 1934 tras quedar segundo en el Grupo G con 5 puntos, gracias a un empate 1-1 ante Irán.

Argelia : Avanzó como uno de los mejores terceros del Grupo J tras una fase dramática, incluida una igualada 3-3 ante Austria, y sumó 4 puntos.

Calendario del Mundial 2026: Fases eliminatorias árabes

Quienes planifiquen su itinerario deben considerar las grandes distancias entre las sedes. Este es el calendario de los equipos árabes en la ronda de 32:

Fase eliminatoria:

Fecha Partido Sede Entradas Lunes 29 de junio de 2026 Países Bajos vs. Marruecos Estadio de Monterrey, Monterrey, México Entradas Jueves 2 de julio de 2026 Suiza vs. Argelia BC Place, Vancouver, Canadá Entradas Viernes 3 de julio de 2026 Australia vs. Egipto Estadio de Dallas, Arlington, Texas Entradas

¿Cómo comprar entradas para la Copa del Mundo de las Naciones Árabes 2026?

Tras los sorteos y preventas, conseguir una plaza para ver a las ocho selecciones árabes exige una estrategia.

La demanda de la región MENA y de la diáspora norteamericana es histórica, pero aún hay opciones para entrar al estadio.

A continuación, la situación actual de disponibilidad de entradas para los aficionados árabes:

1. Fase de venta de última hora

Es la última ventana oficial de compra directa a la FIFA y ya está abierta.

Las entradas se venden por orden de llegada en FIFA.com/tickets.

La FIFA libera entradas de forma continua hasta el día de cada partido.

Si los partidos de Egipto o Marruecos aparecen como «Agotadas», revisa el portal cada día a las 11:00 ET (19:00 GST), pues suelen liberarse nuevos lotes.

2. Mercado oficial de reventa de la FIFA

Es la única forma 100 % segura de comprar entradas a otros aficionados a su valor nominal, evitando estafas y garantizando que la entrada esté a tu nombre.

Ideal para encuentros muy demandados , como Arabia Saudí vs. Uruguay o Jordania vs. Argentina, pues los aficionados que ya no puedan viajar pondrán a la venta sus entradas. Abre hasta una hora antes del partido.

3. Mercados secundarios

Aunque la FIFA recomienda los canales oficiales, plataformas secundarias como StubHub operan en el mercado norteamericano.

Si nuestras selecciones árabes avanzan a dieciseisavos o más, estos sitios suelen ser la principal fuente de entradas, aunque los precios suelen superar el valor nominal.

Precaución: Asegúrate de que el vendedor ofrezca la garantía de «transferencia móvil», pues todas las entradas para 2026 son digitales y solo se gestionan a través de la aplicación oficial de venta de entradas de la FIFA.

FIFA PASS

Es imprescindible para los aficionados que viajen desde Oriente Medio.

Los aficionados que viajen a Estados Unidos pueden usar FIFA PASS para agilizar la cita de visado.

Ten a mano el número de identificación de tu entrada para usar el sistema de inmediato si aún necesitas el visado B1/B2.

¿Cuánto cuestan las entradas para la Copa del Mundo de 2026?

La FIFA ha establecido precios variables: desde 60 dólares para la fase de grupos (según categoría de aficionado) hasta 6.730 dólares para la final.

A continuación se indican los rangos de precios estimados para las fases actuales del torneo:

Categoría Fase de grupos Octavos y Cuartos de final Semifinales y Final Categoría 1 250 $ - 400 $ 600–1 200 $ 1.500 $ - 6.730 $ Categoría 2 150–280 $ 400–800 $ 1.000 - 4.210 Categoría 3 100–200 $ 200 $ - 500 $ 600 - 2.790 Categoría 4 60 $ - 120 $ 150–350 $ 400 - 2.030

¿Cuáles son los requisitos de viaje y entrada para los aficionados árabes en los países anfitriones del Mundial 2026?

Recorrer los tres países anfitriones requiere una planificación cuidadosa. La mayoría de los aficionados que viajen desde Oriente Medio necesitarán:

Estados Unidos: visado de visitante B1/B2 o ESTA (si tienes doble nacionalidad y cumples los requisitos).

Canadá: autorización electrónica de viaje (eTA) para viajeros exentos de visado o visado de visitante estándar.

México: la mayoría de los pasaportes árabes necesitan visado, pero los titulares de una visa estadounidense válida suelen ingresar sin él.

La FIFA Fan ID agiliza los controles fronterizos.

Los vuelos internos entre Miami y Seattle pueden durar más de 6 horas, así que reserva con antelación paquetes de vuelos con escalas en varias ciudades para asegurarte las tarifas más bajas.

¿Cómo conseguir vuelos para el Mundial a Norteamérica?

Para llegar a Los Ángeles, Toronto o Ciudad de México, usa comparadores como Skyscanner y elige la tarifa más baja.

Una vez reservado el vuelo, considera un seguro de viaje flexible por si hubiera cancelaciones o cambios de horario.

Viaja con equipaje de mano y lleva siempre la entrada, el pasaporte y el itinerario impreso para agilizar los controles de seguridad.

Llega temprano al estadio y conoce las opciones de transporte local para evitar contratiempos.

Con esta planificación, disfrutarás del torneo sin estrés ni gastos extra.

¿Dónde alojarse para los partidos del Mundial 2026?

La demanda de alojamiento será muy alta, así que reserva tu hotel con antelación para conseguir las mejores tarifas y una ubicación cerca de los estadios o del transporte público.

Booking.com ofrece habitaciones reembolsables y pago diferido, por si cambian tus planes o la trayectoria de tu equipo.

Transporte local para el Mundial 2026

Aunque Estados Unidos y Canadá dependen mucho del coche, las sedes están mejorando el transporte público y gestionando el aparcamiento para el torneo.

Aquí tienes todo lo que necesitas saber para moverte como un lugareño:

Aplicaciones de transporte inteligente: descarga las apps antes de viajar para reservar fácilmente tus desplazamientos, sobre todo entre las zonas de aficionados y tu alojamiento.

En ciudades como Nueva York, Toronto o Los Ángeles, metro y autobús conectan de forma directa y barata con los estadios, evitando los atascos de los días de partido.

Alquiler de coches: si planeas seguir a la selección de Catar entre ciudades cercanas, como de Houston a Dallas, un coche de alquiler te dará libertad para explorar a tu ritmo y puede ser económico para grupos.

¿Cuáles son las sedes de la Copa del Mundo de la FIFA 2026?

El torneo de 2026 será el más grande de la historia, con 16 ciudades sede repartidas por tres países.