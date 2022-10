'Guerra' por la nueva Ley del Deporte: ¿quién protege los intereses de los aficionados?

Organizaciones como FASFE explican que el centro del debate de la nueva Ley del Deporte deben ser los aficionados

En mitad de la 'guerra' abierta en el fútbol español, provocada por el texto y la no inclusión de varias enmiendas en la nueva 'Ley del Deporte', más allá del dinero, intereses y sostenibilidad del negocio de los clubes, también conviene acordarse del verdadero motor del fútbol, los aficionados. Precisamente teniendo en cuenta eso, a los grandes olvidados, los hinchas de los clubes, FASFE, accionistas y socios del Fútbol Español, insiste en que la nueva Ley del Deporte debe tener en cuenta a los aficionados y no legislar sin defenfer sus demandas para hacer del fútbol una industria que tenga en cuenta el punto de vista de las aficiones y no el modelo actual, que las ignora.

Hay que legislar contando con las aficiones, como recomienda Estrasburgo

La postura oficial de FASFE es sencilla: Oposición radical a un cierre patronal en el que, como siempre, las aficiones, los que amamos, disfrutamos y pagamos nuestro deporte, seamos las víctimas de los conflictos entre los dirigentes del fútbol español y/o europeo. Desde este colectivo se apunta algo esencial: ni la actual legislación vigente ni presumiblemente el texto de la famosa nueva Ley del Deporte contemplan la participación estructurada de la afición en clubes y diferentes órganos de gobierno del fútbol español. Curiosamente, algo que va en contra de las recomendaciones europeas aprobadas en sede parlamentaria en Estrasburgo.

"No" a la Superliga para clubes ultrarricos

En FASFE están a favor de quel "no" a la Superliga, como a la futura creación de competiciones cerradas e insolidarias, generadas o promovidas por clubes ultrarricos. Es decir, que se posicionan a favor de que los clubes que decidan crearlas no obtengan licencia federativa para disputar la liga estatal. También apunta FASFE, defendiendo el punto de vista de los aficionados, que deben aclararse los conflictos de competencias entre Liga y RFEF, así como la comercialización de derechos de televisión.

El aficionado como centro del debate

Sin embargo, en este colectivo en favor de las aficiones del fútbol español, se insiste en que lo que realmente debería ser prioritario en la nueva Ley del Deporte es la creación de un nuevo marco de gobierno de nuestro deporte que siguiendo las recomendaciones europeas, incluyendo en el debate sobre el futuro del fútbol a la parte más importante de la industria, los aficionados. FASFE se opone a la Superliga por descontado, pero exige a clubes y partidos políticos que la nueva Ley del Deporte reconozca los derechos de participación y los canales de los aficionados para poder ejercer esos derechos. En definitiva, que no puede existir una Ley del Deporte de consenso sin tener en cuenta a los aficionados. Ese, y no otro fin sobre intereses comerciales y beneficios económicos, debería ser elpunto central del debate.