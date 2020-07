Guerra abierta entre el Barcelona y el Real Madrid por el VAR

La polémica está servida. Bartomeu ha vuelto a insistir en que el sistema arbitral favorece a los blancos y el Madrid filtra que "todo es envidia".

El VAR ha abierto una guerra entre el y el en el tramo decisivo de la temporada. Los blancos son actualmente líderes con cuatro puntos de ventaja pero casi todos los partidos tras el parón por el coronavirus han tenido altas dosis de polémica, especialmente ante la , el y el Athletic, tres duelos donde los blancos ganaron con gol de penalti y el rival también se quejó de algún error en su contra.

La estrategia de comunicación del Barça

Tras toda la polémica que suscitó el duelo en San Mamés, el presidente del Barcelona, Josep María Bartomeu acusó al VAR y a los árbitros de favorecer al Real Madrid y de ser "poco equitativos" desde la vuelta del fútbol tras el coronavirus. Lejos de poder considerarse un calentón, la guerra contra el VAR y el club merengue se puede considerar ahora como casi una estrategia de comunicación, ya que también el portavoz de la Junta Directiva, Josep Vives, y el entrenador, Quique Setién, se expresaron en los mismos términos. De hecho, el club y el propio Bartomeu, como ya ha publicado Goal, ha cambiado radicalmente su opinión sobre el VAR en sólo unos meses.

Lejos de rectificar, este mismo martes, Bartomeu reiteraba su discurso en RAC1: “La aplicación del VAR no es del todo ecuánime desde el postCovid. Pero no lo digo yo porque yo lo diga. Lo ve todo el mundo del fútbol. Hay que ayudar cada vez más a los árbitros. Estoy totalmente a favor del VAR porque espero que se haga justicia. Rubiales no me ha llamado desde que lo dije en público. Hablamos de esto hace unos días y él está muy a favor de la implantación de la tecnología. Independientemente de nuestros resultados, que no han sido buenos, hemos hablado de la tecnología. Está claro que los tres empates nos han perjudicado para ganar la Liga. No quiero entrar al detalle técnico porque sería como un aficionado”.

Cambio de discurso y filtraciones del Real Madrid

Por su parte, el Real Madrid no se ha pronunciado públicamente contra el Barcelona. Zidane y Sergio Ramos se mostraron muy molestos tras la victoria en San Mamés contra los que señalan que tienen ayudas de los árbitros. "Estoy cansado, hay que respetar al Real Madrid", clamaba Zidane, después de que su capitán asegurara que "no vamos a ganar por los árbitros". Un discurso muy distinto al que verbalizaba el "4" blanco sólo unos meses antes tras la derrota ante el Levante.

No obstante, los merengues sí que han dado su versión de los hechos utilizando medios cercanos al club como lo hizo anteriormente para señalar que había una mano negra arbitral. Por ejemplo Marca señala este martes en su portada que fuentes merengues aseguran que las quejas del Barça llegan por "rabia y envidia" ante la posibilidad cada vez más cercana de perder LaLiga.

Tebas alimenta la polémica

Además, el presidente de LaLiga, Javier Tebas, lejos de calmar el ambiente y en el marco de su ya eterna guerra con la Real Federación Española de Fútbol que preside Luis Rubiales y volvió a señalar una conversación del dirigente con Florentino Pérez como detonante para el cambio de criterios en el VAR.

"Con el VAR hubo un antes y un después de la llamada de Florentino a Rubiales. Que un club tan importante como el Real Madrid pueda hacer una llamada como aquella 20 minutos después de terminar un partido no es lo más conveniente para el mundo arbitral. Hace que haya más tensión en los árbitros y no es bueno tampoco para LaLiga”, aseguró en TV3.

El Atleti de Simeone: Neutral en el conflicto

La única postura conciliadora entre tanta polémica es la del . A los colchoneros también les está sonriendo la fortuna con los árbitros tras el coronavirus con dos penaltis favorables polémicos ante y y Simeone ha preferido defender al VAR y no lanzar ningún dardo ni a Real Madrid ni a Barcelona. Estando tercero y con la como gran objetivo, esta no es su guerra este año.