Guardiola: "Ya me gustaría tener la historia del Sevilla en Europa"

El Manchester City inicia su nuevo sueño para ganar la UEFA Champions League midiéndose al Sevilla en el arranque de la fase de grupos 2022-2023 y su técnico, Pep Guardiola, elude el favoritismo para que su equipo al fin acabe levantando la Orejona.

Bajas: "Stones y Walker están lesionados. Su sensación no era buena. Son lesiones musculares"

Su primer recuerdo de Haaland en la Champions: "Recuerdo un partido en el que marcó 4 goles que lo vi en el vestuario"

¿Favoritos para LaLiga?: "Es deporte, es fútbol, siempre hay otra oportunidad y en el deporte pierdes más que ganas y hay que seguir intentándolo. No sé si somos favoritos o no. Dependemos de nuestras actuaciones y si no son buenas, nos iremos a casa. Seguimos adelante y lo más importante es el partido de mañana, que disfrutemos porque los partidos con los equipos españoles son duros. Este estadio es espectacular y el Sevilla ha hecho cosas importantes, tiene más logros en Europa que nosotros".

Haaland y su ayuda para ganar la Champions: "Los jugadores que han venido es porque pensamos que pueden hacernos mejores. Nos ayudarán a tener más oportunidades. No vamos a ganar porque tengamos a Haaland porque si no jugamos bien no ganaremos ni en la Champions ni en la Premier. La impresión con Haaland es muy buena, los jugadores del norte de Europa son muy educados. Nos ayuda en la forma de jugar que tenemos y se adapta bien".

El mal momento del Sevilla: "Ya me gustaría tener a mí la historia que tiene el Sevilla en Europa, este estadio en Europa tiene algo especial. Cuando juegan bien, la gente se engancha. Todo el mundo pasa por malos momentos".

¿Qué partido espera?: "El Sevilla nos va a poner al límite, nos se va a echar atrás porque Julen no es así. Esta competición se juega con mucho entusiasmo y eso es habitual en este estadio, es más importante casi que la táctica. El factor emocional es lo más importante de la Champions". ¿

¿Favoritos?: "Si nos ven favoritos, bienvenidos sea pero no le doy valor a estas cosas. El favorito debe ser el Madrid que la gana siempre pero hay muchos equipos el Bayern, el Barcelona, el PSG... Estar aquí ya es un chollo para nosotros y para el Sevilla. Todos los dueños de los equipos de la Premier te preguntarían que hay que hacer para jugar la Champons. Muchos dicen que un equipo es favorito para ganar la Premier o estar entre los cuatro primeros pero lo cierto es que sólo jugamos 4 ó 5 partidos".

Su opinión de Lopetegui: "Es buen amigo. El mejor es el que gana, el Madrid le remontó aquí al final como remonta a todos y si ganaba él se ponía para ganar LaLiga. De eso no ha pasado nada, es un entrenador extraordinario. Lo que le pasa ahora en Sevilla nos pasa a todos. Mi consejo es que guarden la calma".