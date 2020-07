Guardiola explota: "Tebas debe estar muy celoso de la Premier League"

El técnico del Manchester City respondió al presidente de la LFP, que se mostró descontento con el fallo del TAS en favor del equipo inglés.

Ayer se conoció el fallo del TAS favorable al Manchester City, que anuló la sanción que psaba sobre los ingleses y a los que prohibía jugar en Europa las dos próximas temporadas. Dicho fallo no le sentó nada bien a Javier Tebas, que no tuvo problemas en asegurar que el TAS no había estado a la altura y que no era el organismo más adecuado para resolver ese tipo de litigios.

Pues bien, el presidente de la LFP ha tenido hoy respuesta de boca de Pep Guardiola, técnico del cuadro 'Citizen'. "El señor Tebas debe estar muy celoso de la Premier League. Es un experto legal increíble. La próxima vez le preguntaré qué jueces son los que deben ir. Tiene que centrarse en La Liga. Él es uno de esos que cuando la sentencia va a su favor, es perfecto, como ha pasado en . Pero cuando va contra él siempre hay problemas. Señor Tebas, estaremos en la la próxima temporada porque lo que hicimos fue lo correcto", aseguró.

Guardiola también quiso valorar el fallo del TAS y se mostró muy contento por la decisión tomada. "Ayer fue un buen día para el fútbol. Estoy increíblemente feliz por la decisión del TAS porque demuestra que todo lo que la gente dijo sobre el club no era cierto y que podremos defender en el campo lo que hemos ganado en el campo. Como he dicho muchas veces, si hicimos algo malo deberíamos aceptar la sanción de la UEFA. Pero tenemos el derecho a defendernos cuando creemos que lo que hicimos es lo correcto. Sería bueno que nos dejaran de criticar, pero no lo creo. Podremos jugar en la Champions League la temporada que viene porque lo hemos hecho bien", comentó Guardiola.