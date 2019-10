Guardiola, entre los elogios a Gallardo y su deseo de conocer La Bombonera

El entrenador de Manchester City dijo que "es increíble" lo que hizo el Muñeco en River. Además, confesó que le gustaría ir a la cancha de Boca.

Horas después de que el mundo River se revolucionara con el rumor de un posible interés del Barcelona por contratar a Marcelo Gallardo, un símbolo del equipo culé como Pep Guardiola se deshizo en elogios hacia el entrenador argentino.

"Lo que ha hecho Gallardo en River es increíble; a nivel de resultados y de darle consistencia año tras año. Y se le van jugadores, pero sigue estando", señaló el técnico del , en declaraciones a TNT Sports.

En la misma línea, el catalán continuó: "Hay cosas que no me explico mucho: estamos nominados tres entrenadores para mejor del año y no está él nunca. Parece que sólo existe Europa en el mundo. No entiendo cómo Gallardo no está nominado como uno de los mejores entrenadores del mundo, no sólo por un año, sino por tanto tiempo. Ojalá algún día pueda enfrentarme a sus equipos, sería muy bonito".

PEP GUARDIOLA, EN EXCLUSIVA CON #TNTSPORTS 🔥 "No me explico que Gallardo no esté nominado a mejor DT del mundo", dijo el entrenador en #HalconesYPalomas pic.twitter.com/eUbW7aM5Tu — TNT Sports LA (@TNTSportsLA) October 4, 2019

Por otra parte, el técnico ex- y Bayern Munich contó que presenció un Superclásico en el Monumental, pero que todavía no pudo ir a La Bombonera: