Guardiola da una pista sobre el futuro de Claudio Bravo: un mes más, oficial

Claudio Bravo, el arquero suplente del , no dejará el club cuando venza su contrato este 30 de junio. Lo ha confirmado Pep Guardiola en rueda de prensa este viernes: "Se va a quedar hasta el final de la temporada igual que David Silva". ¿Más allá en el tiempo? Su ciclo en el 'nuevo grande' no tendría un año más.

Sobre la condición física del meta de , que no pudo ser considerado el miércoles contra el , el catalán aclaró que "tuvo un pequeño problema muscular. Él se quedó aquí en durante el encierro, y llegó muy bien, pero una semana antes del primer juego sintió dolor en su espalda. En unos pocos días volverá a entrenar".

¿Dónde puede partir el 1?

