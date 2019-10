Guardiola condena la sentencia del Tribunal Supremo en el juicio del procés: "Es un ataque a los derechos humanos inaceptable en el siglo XXI"

El entrenador del Manchester City se pronunció sobre la condena de prisión a 9 líderes políticos catalanes por sedición y malversación de fondos.

Como ya ha ocurrido con el FC , Gerard Piqué o Xavi Hernández otra de las grandes personalidades catalanas en el mundo del deporte como es Pep Guardiola ha hecho público un comunicado para mostrarse contrario a la sentencia del juicio del procés que ha hecho pública el Tribunal Supremo de este lunes. La sentencia supone la pena de prisión para 9 líderes políticos catalanes por malversación de fondos y sedición.

Guardiola ha emitido un comunicado a través del grupo Tsunami Democràtic, que está liderando los actos de protesta contra la sentencia y ha asegurado que "hoy se ha hecho pública una sentencia que es un ataque directo a los derechos humanos. Esto es inaceptable en el siglo XXI".

Pep Guardiola posa veu a @tsunami_dem en un comunicat internacional emès per la @BBC i @AFP pic.twitter.com/8mWLgbanJr — Tsunami Democràtic (@tsunami_dem) October 14, 2019

"España vive una deriva autoritaria bajo la que se utiliza la ley antiterrorista para criminalizar la disidencia e incluso para perseguir artistas que ejercen su libertad de expresión. Ni Pedro Sánchez ni el Gobierno español han tenido la valentía de afrontar este conflicto con diálogo y respeto, y en vez de eso han elegido la represión", añadía realizando una fuerte crítica al Gobierno de España.

El técnico del ha querido pedir ayuda tanto a la sociedad civil como a la comunidar internacional para mediar en el conflicto: "Hago un llamamiento para que la sociedad civil presione a sus gobiernos para que intervengan en este conflicto con el objetivo de encontrar soluciones políticas y a la comunicad internacional para que tome una posición clara para una resolución del conflicto basada en el diálogo y el respeto".

Por último, Guardiola dejó una advertencia: "Esta lucha no violenta no se parará hasta que no acabe la represión y se respete el derecho de autodeterminación, como ocurrió en y Quebec. Los líderes que han sido condenados hoy representan a los partidos políticos mayoritarios y las más importantes entidades sociales en Catalunya".