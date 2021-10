Guardiola bendice a Xavi como nuevo entrenador del FC Barcelona: "Está listo para asumir el puesto"

El técnico del City advierte de que el éxito depende del compromiso de los jugadores.

En Barcelona cuentan las horas para que Xavi Hernández aterrice en la Ciudad Condal y se haga con las riendas del equipo tras la destitución de Koeman tras la derrota en Vallecas. De momento, tal y como ha contado Goal, el club le ha hecho una oferta al de Terrasa, que actualmente dirige al Al Sadd de Qatar, pero no hay respuesta oficial, De hecho, Xavi dijo en una rueda prensa previa a un partido de su equipo que estaba centrado en seguir cosechando buenos resultados en la liga, donde llevan siete victorias en siete partidos.

Aunque todo parece indicar que finalmente aceptará la oferta y en el club quieren que ya el próximo martes viaja e Kiev para presenciar en directo el choque de la Champions League. Mientras tanto, Xavi ha recibido la bendición de uno de los tótem del Barcelonismo: Pep Guardiola. El entrenador del Manchester City, uno de los técnicos que mayor rendimiento le sacó a Xavi sobre el terreno de juego, ha dicho que el de Terrasa "está listo para ausmir el puesto". "No tengo ninguna duda".

"Sabe de fútbol, tiene pasión y ya tiene más experiencia de la que yo tuve cuando cogí al Barcelona", ha expresado Pep, aunque ha dejado una advertencia: "El éxito siempre depende del compromiso y la calidad de los jugadores. Nuestra influencia en el juego es mucho menor de lo que la gente se piensa, casi todo depende de la calidad de los futbolistas".

Mientras llega o no Xavi, el presidente Joan Laporta ha elegido a Sergio Barjuan, técnico del filial, como preparador del primer equipo para enfrentarse al Alavés. En su presentación, Laporta también se ha referido a Xavi Hernández: "No he cambiado nunca el discurso sobre Xavi. Lo vengo diciendo desde que se fue a Qatar, acabará siendo el entrenador del Barça. Me gustaría que fuera el entrenador durante mi presidencia, aunque no se cuando. Es cierto que los informes que tenemos son muy buenos. No he seguido Al Sadd, pero con él sí hemos visto partidos del Barça juntos y los hemos comentado. Todas las noticias que nos llegan sobre Xavi son positivas. Sé que en los medios está el nombre de Xavi, pero el Barça tiene otras opciones".

Sobre su posible llegada, Laporta se ha mostrado prudente: "Mantendré la reserva de las opciones que tenemos, porque no actuaríamos como profesionales y podríamos perjudicar todo lo que se está haciendo desde la dirección de fútbol".