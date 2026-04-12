Guardiola amenaza al Arsenal: «La experiencia nos da ventaja en la Premier League»

Pep Guardiola, técnico del Manchester City, afirma que la experiencia de su equipo en ganar partidos clave al final de la temporada puede darles ventaja sobre el Arsenal en la lucha por la Premier League.

El equipo de Mikel Arteta desperdició ayer la ocasión de alejarse con 12 puntos de ventaja al perder 2-1 contra el Bournemouth en el Emirates.

Guardiola asegura que el City debe ganar los ocho partidos que quedan, empezando por el duelo ante el Chelsea, y recuerda que en 2023-2024 encadenaron nueve triunfos seguidos que les dieron el título.

Guardiola cree que esa experiencia puede ser decisiva, sobre todo porque el 19 de abril se verá las caras con los ‘Gunners’ en el Etihad.

En palabras a ESPN, el técnico del City añadió: «Hay que ganar todos los partidos, ya lo hicimos antes y sabemos cómo lograrlo».

“Ahora no estamos séptimos u octavos como la temporada pasada, sino segundos y luchando”, añadió.

Mientras el Arsenal atraviesa un bache —ha perdido tres de sus últimos cuatro partidos—, el City ha recuperado su mejor nivel tras ganar la final de la Copa de la Liga al Arsenal y eliminar al Liverpool en la Copa de Inglaterra.

Guardiola añadió: «Se suponía que este cambio iba a producirse a principios de temporada para que tuviéramos más oportunidades... ¿no es así?».

Y añadió: «Esta es la realidad: siempre que podamos, lo haremos, pero para ganar el título debemos hacerlo cada tres días».

Concluyó el técnico español: «El equipo no ha sido constante, pero seguimos en la lucha. Tenemos la semifinal de la FA Cup para llegar a la final y pelearemos en la Premier League hasta el final. Esto aún no ha terminado».



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