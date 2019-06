Guardiola, a por João Félix: El City ofrece un salario de 30 millones por 5 años

Los ingleses siguen siendo los mejor colocados para fichar a la promesa del Benfica

Sigue la "carrera" por João Félix. , , , United y siguen peleando su fichaje para poder sacarle del , que se remite a su cláusula de rescisión, de 120 millones de euros, pero que ya tiene poderosas ofertas sobre la mesa que se acercan a esa cantidad. No hay día que no se le relacione con un club nuevo o que no se llegue a especular con el interés de un nuevo club y su nombre va a ser uno de los que más suenen en el mercado de verano. Sin embargo, tal y como avanzó Goal el pasado 21 de abril, el club que sigue mejor colocado para hacerse con sus servicios es el Manchester City de Pep Guardiola. Y es que los "citizen" parecen haber dado el paso definitivo para lograr su fichaje.

En las últimas horas, el City ha puesto sobre la mesa del jugador una oferta descomunal. João Félix gana ahora mismo 1.5 millones de euros al año, un sueldo que el Benfica ha querido mejorarle siempre y cuando apuntase a una renovación con una nueva cláusula de 200 "kilos". Sin embargo, el jugador no quiere renovar y el Manchester City, para terminar de lograr que se decida, ha hecho una oferta mareante al mediapunta: le pagará un sueldo anual de 6 millones de euros netos durante 5 temporadas. Es decir, un salario de 30 millones por cinco años. Un sueldo que no está al alcance de Real Madrid, Atlético, Juventus o el propio United, que no pasaban de ofrecerle una ficha entre los 2.5 y los 3 millones limpios al año.

La oferta, realmente buena, ya está sobre la mesa de João Félix Y quizá sea lo que termine de convencer de manera definitiva a la joven perla. Por su parte, el Benfica remite cualquier movimiento a la cláusula de rescisión, pero el Manchester City sigue negociando, ya se reunió varias veces con Luis Felipe Viera, el presidente "encarnado" y ha hecho una oferta por encima de los 100 millones para conseguir que el jugador abandone y acabe este verano en la Premier League. El tiempo dirá, pero nadie puede dudar que el City es el club mejor colocado para fichar a un jugador que está revolucionando el mercado y que tiene un futuro prometedor. El City quiere reventar la banca y Guardiola podría tener una nueva estrella para su cielo "citizen".