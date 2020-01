Guaraní viaja a Bolivia sin una de sus figuras del mediocampo

Un increíble error administrativo dejó fuera de la lista oficial al uruguayo Rodrigo Fernández Cedrés. Un duro golpe para Gustavo Costas.

El plantel de Guaraní viaja este martes (17:00) rumbo a Santa Cruz de la Sierra, donde esperará las horas previas al juego contra San José Oruro por la Fase 1 de la Copa Conmebol Libertadores.

Gustavo Costas no puede llevar a Rodrigo Fernández Cedrés, quien no puede jugar en esta instancia. Funcionarios del club registraron por error al defensor Roberto Fernández y no al volante de contención que es titular en el equipo aurinegro.

“Lamentablemente por un error no voy a poder jugar. Sin dudas es un momento difícil, era mucha la ilusión que tenía y las ganas de estar y hacer una buena Copa con el plantel”, dijo Fernández Cedrés.

“Si esto me pasaba en otro momento de mi carrera y en otro club, capaz me iba”, reconoció Costas, quien decidió continuar “por el amor al club”.

“Ahora debemos enfocarnos en el partido, pensar en positivo. Si bajás la cabeza, el rival te pasa por encima. Yo confío mucho en este plantel de jugadores”, señaló Costas.

Guaraní visitará este miércoles a San José Oruro, desde las 19:15 (Hora de y ).