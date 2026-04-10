Grupo de Egipto... El ministro de Deportes italiano: «No deseamos participar en lugar de Irán»

Andrea Abodi, ministro italiano de Deportes y Juventud, reconoce que la idea de que Italia reemplace a Irán en el Mundial 2026 es «muy complicada» y afirma que no quiere que suceda.

Durante su comparecencia en la Cámara de Diputados italiana, Abodi afirmó: «Es una cuestión continental; me parece muy difícil que surja algún problema... A menos que ocurra en Europa, no creo que se pueda incluir a una selección europea en el Mundial».

Y añadió sobre la posibilidad de participar en lugar de Irán: «Sinceramente, no lo creo, ni lo deseo tampoco».

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El ministro aclaró: «Si hubiera un problema con Irán, dudo que se reemplace por una selección europea, pues se trata de una cuestión continental».

Aboudi respondió así a los rumores que, tras la posible exclusión de Irán por negarse a jugar en Estados Unidos y pedir jugar en México, apuntaban a Italia como alternativa.

La Federación Italiana de Fútbol se reestructura tras quedar fuera del Mundial 2026 por perder en la repesca europea contra Bosnia y Herzegovina en penaltis.

Irán, clasificada por Asia, quedó encuadrada en el Grupo G con Egipto, Nueva Zelanda y Bélgica.