Griezmann se despide del Barcelona: "Me voy orgulloso de haber sido uno de los vuestros"

El francés ha publicado un mensaje en redes sociales para despedirse del club blaugrana y de la afición del Camp Nou.

Antoine Griezmann ya es historia del Barcelona. El francés se marcha del Camp Nou tras dos temporadas para volver al Atlético de Madrid y ha realizado un comunicado en sus redes sociales para despedirse del club y la afición del club catalán.

"Queridos culers. Me despido agradeciendo vuestro cariño. Lo di todo por esta camiseta, me he implicado con esté gran club y me voy triste por no haber podido disfrutar más de vosotros en las gradas, pero orgulloso de haber sido uno de los vuestros. Visca Barça!", publicó en sus redes sociales.