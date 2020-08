Griezmann: "Me llevo hasta la Play, quiero estar en Lisboa hasta el día 23"

El delantero francés del Barcelona analiza en los medios del club el partido del viernes ante el Bayern.

Antoine Griezmann ofreció una entrevista a los medios oficiales del antes de jugarse ante el Bayern de Múnich el pase a las semifinales de la .

Lisboa

"Tengo la maleta preparada para estar en Lisboa hasta el día 23 de agosto, me he traído hasta la PlayStation".

Perspectivas

"Nos quedan tres partidos para ganar la Champions League pero tenemos herramientas para lograrlo, tendremos que estar juntos sobre todo en los momentos malos; estamos mentalizados de que será un partido difícil".

Confianza

"Estamos en el buen camino porque el equipo está con ganas y confianza, sabemos qué tenemos que hacer para ganar al Bayern, hemos trabajado bien tácticamente y estamos listos, será complicado pero lo tenemos todo para pasar".

Jugar la Champions en agosto

"A nivel físico cansa un poco por el calor y la acumulación de partidos pero lo más raro y difícil es jugar sin nuestra gente, no contar con su apoyo, pero vemos sus mensajes en las redes y nos puede ayudar en los momentos difíciles".

Preparación

"No cambia, se acerca más a un torneo internacional y tenemos que estar preparados igual, será un partido bonito de jugar aunque sea sin gente".

Su gol al Bayern

"El pasado está bien pero lo que nos importa es el viernes, y ya veremos el viernes si me toca jugar y si puedo marcar".

Sensaciones

"Queda poco y el grupo lo sabe, ojalá tengamos un buen día y hagamos un buen partido, con esfuerzo, trabajo y la calidad que tenemos arriba".

Descanso

"A nivel personal me vino bien tener tiempo para preparar el partido ante el Nápoles, me costó al principio porque no tenía ritmo pero me fui encontrando mejor, en los entrenamientos se veía cómo todos tenemos muchas ganas, estamos en el buen camino".

Nápoles

"Estuvimos bien ante un buen equipo, podemos decir que hicimos un buen partido a pesar del penalti, luego aguantamos en el segundo tiempo teniendo el control y defendiendo bien, es verdad que hice el gol en Nápoles pero la jugada de Busi, Leo y Nélson fue muy buena, es mérito de todos porque también Marc hizo un paradón, hay que seguir así".

Bayern

"Con descanso y el trabajo que hicimos estamos bien, preparados para lo que sea; lo más importante somos nosotros, el Bayern está con confianza y tiene un gran delantero arriba pero nosotros tenemos las armas para hacer un gran partido y pasar".

Virtudes del Bayern

"Son un equipo potente, tiene trabajo y mucho físico, estan acostumbrados a tener el balón pero vamos a ver qué podemos hacer para ponerles en dificultad; todos son peligrosos, los de dentro y los de fuera, los laterales que suben, Müller y también Lewandowski, que marca muchos goles, el peligro puede venir de cualquier lado en cualquier momento, tendremos que hacer un buen trabajo defensivo y hacer lo que sabemos cuando tengamos el balón".

¿Quién domine el balón ganará?

"Puede ser, hay que estar juntos y ordenados, la verdad es que no me fijo en ellos".

Comentarios con los franceses del Bayern

"Llamé hace unos días a Lucas para saber cómo estaba, los veré el día del partido y podré estar con él".

¿Partido más importante en el Barcelona?

"Puede ser pero aquí todos los partidos son importantes y el del viernes es uno más, hay que pasar a semis".

Candidatos a la Champions League

"El Bayer, el Atlético, que a partido único es muy peligroso, el con Guardiola y hasta el , en realidad peligrosos son todos; da igual quien nos toque si ganamos, tendremos que estar preparados, todos los que están se lo han ganado y merecen estar aquí".