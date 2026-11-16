Cómo ver el Grecia vs Serbia con una VPN

¿Quieres acceder a tu servicio de streaming habitual con mayor seguridad o desde otra parte del mundo donde podrías encontrarte con restricciones geográficas? Aquí es donde resulta útil una red privada virtual (VPN).

Disfruta de tus contenidos de forma segura desde cualquier lugar Mira fútbol dondequiera VPN segura y de alta velocidad Encripta tu conexión a internet y te permite acceder a tu contenido favorito. Protege hasta 10 dispositivos a la vez Conecta hasta 10 dispositivos al mismo tiempo Dirección IP dedicada Consigue tu propia dirección IP para añadir una capa extra de seguridad

Consigue una VPN fiable . Elige un proveedor de servicios de VP de confianza y descarga la aplicación en tu dispositivo (ordenador, móvil o tableta).

. Elige un proveedor de servicios de VP de confianza y descarga la aplicación en tu dispositivo (ordenador, móvil o tableta). Elige la ubicación del servidor. Selecciona un servidor VPN en el país donde se emite oficialmente el partido.

Conéctate al servidor . Activa la VPN y conéctate al servidor elegido para cambiar tu ubicación digital (dirección IP).

. Activa la VPN y conéctate al servidor elegido para cambiar tu ubicación digital (dirección IP). Accede al operador oficial. Visita la web o abre la aplicación oficial de streaming del operador deportivo que posee los derechos.

Inicia sesión y encuentra la emisión. Crea una cuenta o inicia sesión en el servicio del operador oficial para tener acceso completo y disfrutar del partido.

Previa del partido

UEFA Nations League A - Jornada 6 16 nov 2026 - 14:45 Panthessaliko Stadium

Grecia recibe a Serbia en el estadio Panthessaliko de Volos, en el Grupo 2 de la Liga A de la UEFA Nations League. Ambos equipos necesitan rescatar algo de una campaña difícil.

Grecia llega a este encuentro muy tocada. Su derrota por 7-0 ante Países Bajos en Ámsterdam fue la más abultada del grupo y dejó visiblemente afectado a su seleccionador, Ivan Jovanovic. Admitió que el resultado dolería a su plantilla durante mucho tiempo y reconoció que no estaban preparados para la ofensiva neerlandesa.

Serbia tampoco encuentra consuelo en sus resultados. El equipo de Veljko Paunovic ha perdido sus cinco partidos oficiales de esta campaña, en los que ha encajado 10 goles y marcado solo cuatro. Su último encuentro terminó con una derrota por 3-1 ante Alemania en Belgrado, un resultado que confirmó su posición en el último puesto del grupo.

Grecia ocupa el segundo puesto de la clasificación, aunque esa posición parece ahora frágil después de que el desastre de Ámsterdam frenara la inercia que había adquirido con sus resultados anteriores. Hasta entonces había empatado dos veces y había derrotado tanto a Serbia como a Alemania, antes de sufrir un revés tan contundente.

Con la clasificación para cuartos de final fuera del alcance de Serbia y cada vez más complicada para Grecia, este encuentro se presenta como una lucha por el orgullo y por unos puntos que aún podrían influir en la clasificación final.