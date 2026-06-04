Grave problemas en la preparación de Japón para su partido del Mundial contra Holanda

La selección de Japón cambiará de nuevo de sede de entrenamiento durante su preparación para el Mundial 2026. Los asiáticos dejan las instalaciones de Tigres UANL y se mudan a El Barrial, el centro de entrenamiento del CF Monterrey.

Según medios mexicanos, la causa principal es el mal estado del césped, recientemente cambiado de invierno a verano, y las condiciones meteorológicas.

Previamente usaron temporalmente un complejo universitario y ahora han elegido El Barrial, uno de los centros de entrenamiento más completos de México.

Se prevé que el jueves por la tarde realice su sesión en ese lugar, turno acordado con el Monterrey, que entrena por la mañana. Aún no se confirma si podrán seguir usándolo el fin de semana.

La selección llegó a Nuevo León el 2 de junio y fue recibida por autoridades, aficionados y el personal del hotel.

Se desconoce por cuánto tiempo permanecerán allí; el 8 de junio viajarán a Nashville para afinar su preparación.

Túnez, otro participante del Mundial, también entrena en El Barrial y lo usará como base durante el torneo en Norteamérica.







