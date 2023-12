Granada vs. Athletic Club de Bilbao, en directo: resumen del partido, vídeos, goles y polémicas

Un hombre sufrió una parada cardiorrespiratoria en las gradas de Los Cármenes y el encuentro se canceló cuando se conoció que no pudo ser reanimado.

El partido entre Granada y Athletic Club de este domingo 10 de diciembre debió suspenderse luego de que un aficionado falleciera tras sufrir una parada cardiorrespiratoria en las gradas del Nuevo Los Cármenes. Al momento de la detención del juego, a los 17 minutos de la primera parte, los Leones se imponían 1-0 por un tanto de Iñaki Williams.

Momentos de mucha angustia e incertidumbre se vivieron en el estadio nazarí desde que Unai Simón advirtió al colegiado que algo ocurría en la tribuna cercana a su portería. Los servicios médicos de ambos equipos acudieron a asistir al aficionado afectado y, tras 20 minutos de espera, los jugadores se marcharon a los vestidores.

Desde el Granada informaron que el encuentro no iba a reanudarse hasta tanto pudiera estabilizarse la situación, pero luego de que se confirmara que el hombre no había podido ser reanimado, se decidió que el juego no continuara.

45'+11: El Granada ha informado de que hay un aficionado en una situación grave y que, hasta que no se estabilice su estado, no se le puede trasladar en ambulancia. Pendientes los miembros de LaLiga y del Granada qué hacer.

39': Informan por megafonía que el encuentro se encuentra suspendido de momento por el problema de salud del aficionado.

37': Tras 20 minutos de suspensión, los jugadores de ambos equipos abandonan el campo de juego. Un aficionado sufrió una parada cardiorrespiratoria y se esperan novedades sobre su estado.

17': Se detiene el encuentro por un problema de salud de un aficionado en la grada

6': ¡GOL DE IÑAKI WILLIAMS! ¡GOL DEL ATHLETIC! Este inicio de partido no podía entenderse sin un gol tempranero. Cabezazo de Williams que despista al cancerbero nazarí porque coge un bote extraño que le despista. Podría haber hecho más Ferreira. Asistió Lekue con un centro desde el lateral izquierdo.

XI DEL GRANADA

XI DEL ATHLETIC

