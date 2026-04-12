Gran sorpresa: ¿Perderá el Al-Hilal a Koulibaly en la fase de clasificación de la Elite de Asia?

Varios medios han revelado este domingo nuevos detalles sobre la lesión del defensa senegalés Kalidou Koulibaly, del Al-Hilal saudí, justo antes de la fase decisiva de la Liga de Campeones de Asia.

Mañana lunes arrancan en Yeda (Arabia Saudí) los octavos de final de la competición, aplazados por el conflicto en Oriente Medio.

Mañana lunes Al-Hilal enfrentará a Al-Sadd de Catar y Al-Ahli de Yeda a Al-Duhail, también de Catar; el martes por la tarde Al-Ittihad se medirá a Al-Wahda de Emiratos Árabes Unidos.

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Según el diario saudí «Al-Riyadiah», la lesión podría marginarlo de la fase eliminatoria.

El club informó que sufre un hematoma en el muslo y viajará a Yeda para seguir su recuperación.

Su baja complicaría los planes del técnico Simone Inzaghi, ya que es un pilar del equipo.