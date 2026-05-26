Gran sorpresa: el jugador de 92 millones de euros no ha sido convocado para el Mundial

Jhon Durán no fue convocado a la selección colombiana, por lo que el delantero del Zenit de San Petersburgo se perderá el Mundial del mes que viene.

El seleccionador, Néstor Lorenzo, anunció el lunes por la noche la lista para el Mundial, y el delantero se quedó fuera.

Con 17 partidos internacionales, durante años se le consideró el mayor talento del país, pero en los últimos tiempos ha perdido terreno.

Tras brillar en el Chicago Fire FC, lo vendieron al Aston Villa en 2023 por 29,5 millones de euros, plusmarca en la historia del club.

Impresionó en Villa, lo que llevó al Al-Nassr a ficharlo por 92 millones. Pero tras medio curso, el club saudí lo cedió.

El club saudí lo cedió primero al Fenerbahce y luego al Zenit; en Turquía marcó cinco goles en seis meses.

En Rusia las cosas no le van mejor: en seis meses ha disputado nueve partidos y marcado dos goles.

Por esta campaña irregular, el seleccionador no lo ha convocado y ha preferido a Luis Suárez (Sporting de Portugal) y Jhon Córdoba (FK Krasnodar).