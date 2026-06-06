Gran pánico entre el rival de la selección holandesa en el Mundial: «No le veo nada positivo, ¡esto es una pesadilla!»

La selección holandesa no es la única que llega al Mundial con preocupación. En Túnez hay alerta máxima, según el seleccionador Sabri Lamouchi.

El sábado Túnez jugó un amistoso contra Bélgica en Bruselas y la derrota por 5-0 fue una «pesadilla».

«Ha sido una pesadilla. Encajamos cinco goles, ¿qué positivo puedo sacar? Debemos olvidarlo cuanto antes», afirma Lamouchi a Voetbal International.

«Con once contra once ya es difícil, y mucho más si juegas con uno menos; entonces es una misión imposible. Si sales al campo como hoy, no puedes esperar no pagar las consecuencias. Simplemente no fuimos lo suficientemente buenos».

«Hubo una diferencia abismal entre estos dos equipos, en todos los niveles», prosigue quejándose. «Asumo la responsabilidad, pero esta derrota duele. Llega en un mal momento, justo antes de partir hacia el Mundial».

«Jugamos contra un equipo de nivel, que no es favorito en el Mundial, pero que puede llegar lejos. Probablemente nuestro portero sea el jugador que más veces ha tocado el balón. No le veo nada positivo, salvo que no hayamos sufrido lesiones», concluye el seleccionador.

Túnez, al igual que Holanda, está en el Grupo F. Debutará ante Suecia, luego enfrentará a Japón y cerrará la fase contra la selección naranja.