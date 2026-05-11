El Feyenoord avanza en la búsqueda de su nueva dirección. El club de Róterdam ya ofreció contrato a Robert Eenhoorn y Dévy Rigaux, y espera presentarlos pronto, según el sitio web bien informado Feyenoord Transfermarkt.

Las conversaciones con ambos candidatos están avanzadas. Eenhoorn asumiría la dirección general, mientras que Rigaux, procedente del Club Brugge, sería director técnico. La directiva busca cerrar los acuerdos en los próximos días.

La semana pasada ya sonaba con fuerza en Róterdam. Su llegada cuenta con amplio respaldo interno, pues este rotterdamés de 58 años muestra gran afinidad con el club.

Dirigió el AZ durante diez años, periodo en el que el club alcanzó estabilidad deportiva y financiera. Abandonó el cargo en 2024.

Rigaux, actualmente en el Club Brugge, destaca por su experiencia en la gestión deportiva.

Además, busca acelerar la incorporación de Said Bakkati, actual segundo entrenador del Sparta de Róterdam y viejo conocido del club, para reforzar el cuerpo técnico de Robin van Persie.