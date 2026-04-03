Gran drama: una promesa del Ajax, con 18 partidos en la Eredivisie a sus espaldas, tendrá que pasar por el quirófano

Jan Faberski ha sufrido una grave lesión en la rodilla, según ha comunicado el delantero del PEC Zwolle a través de sus redes sociales. El zurdo, cedido por el Ajax, deberá someterse a una operación y no podrá jugar por el momento.

Faberski se lesionó durante el partido de clasificación para la Eurocopa entre la selección sub-21 de Polonia (4-1) y la de Armenia, disputado la semana pasada.





A través de Instagram, ha reaccionado ante esta tragedia personal. «Es difícil y doloroso escribir que durante un tiempo no podré hacer lo que más me gusta. Pero mantengo una actitud positiva y sé que volveré más fuerte que nunca».

«Me someteré a una operación y me espera un largo camino hacia la recuperación. Afronto este reto con energía positiva y estoy agradecido a las personas que me apoyan», concluye.

Faberski juega esta temporada cedido por el PEC Zwolle. Hasta ahora, esta temporada ha tenido que conformarse principalmente con salir como suplente. Con los De Blauwvingers ha dado dos asistencias. Aún no ha marcado en los 18 partidos de la VriendenLoterij Eredivisie.











