Gran drama: la estrella del equipo fue retirada del campo entre lágrimas una semana antes del Mundial

Paraguay aguarda con expectación noticias sobre Julio Enciso. El versátil delantero tuvo que abandonar el campo en camilla en la noche del viernes al sábado, visiblemente emocionado.

El viernes por la noche Paraguay jugó su último amistoso contra Nicaragua.

A los 25 minutos sufrió un choque, se agarró el isquiotibial y el costado, y todo indica una doble lesión.

Tuvieron que sacarlo en camilla, visiblemente emocionado y llorando.

Tras el partido, el seleccionador expresó en rueda de prensa: «Esperemos que sea solo un golpe y no una lesión muscular. Confiamos en que pueda ser titular en el Mundial».

Enciso ha marcado cuatro goles en 32 partidos internacionales con Paraguay y, en clubes, ha jugado en Brighton & Hove Albion, Ipswich Town y Estrasburgo.

En el Grupo D, Paraguay chocará con Estados Unidos, Turquía y Australia. El torneo arranca el 13 de junio ante el anfitrión.