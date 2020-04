Gonzalo Jara, a 14 años de su debut: “Le puedo seguir dando muchas cosas a la Selección"

El bicampeón de América cumplió un nuevo aniversario jugando por La Roja. "Los que llevamos muchos años queremos seguir aportando", afirmó.

Un 25 de abril del 2006, en Rancagua, y Nueva Zelanda se midieron en un amistoso donde La Roja venció a All Whites por 4-1 en el estadio El Teniente.

En ese encuentro debutaría por el combinado nacional un jugador que desde ese partido en adelante no paró de hacer historia con el Equipo de Todos: Gonzalo Jara.

En aquella jornada, el hoy futbolista del fue titular en el entonces equipo dirigido por Nelson Acosta y comandó la línea defensiva que completaban Mauricio Zenteno, Sebastián Roco y Roberto Cereceda.

Y, después de 14 años, el hualpenino recuerda sus 115 capítulos con un desglose de 52 triunfos, 26 empates, tres goles anotados, cinco Copas América jugadas, dos Copas del Mundo, una Copa Confederaciones y el bicampeonato de América.

“Ha sido siempre un orgullo estar en la Selección. Y en lo colectivo, me ayudó a crecer como jugador. Siempre he sido un agradecido, porque gracias a ella pude jugar en Europa y proyectar mi carrera en el exterior. Creo que todos crecemos mucho más jugando por la Selección”, contó al sitio oficial de La Roja.

Con respecto a si se ve aún vistiendo la casaquilla de los criollos, el zaguero manifestó que “los que llevamos muchos años queremos seguir aportando. Tengo claro que esto va de la mano con el rendimiento de cada uno, pero creo que todos siguen en plenitud”.

“Yo personalmente creo que le puedo seguir dando muchas cosas a la Selección. Quiero volver y eso me motiva para estar activo y tener continuidad en mi club. Siempre he dicho que la Selección me ha dado mucho y siento que debo devolver todo lo que me entregó hasta lo que más pueda”, afirmó el defensa de 34 años.

Por otra parte, comentó cómo lleva la cuarentena a causa del Covid-19. “Estoy tranquilo, entrenando como todos los jugadores, siguiendo las pautas que nos manda el club y el cuerpo técnico. Los jugadores no podemos dejar de entrenar, no sabemos cuánto va a durar esto. Se están barajando muchas opciones, pero no depende de nosotros, ni de los clubes o federaciones. Esto es algo que afecta a nivel mundial”, contó el zaguero.

Finalmente, detalló sus primeros meses en la . "Había tenido la posibilidad de venir antes a , pero en la vida y en el fútbol se presentan otras opciones. Hoy se dio la oportunidad y justo me encuentro con Jorge (Valdivia), ‘Chino’ (Rodrigo Millar), Seba (Sebastián Vegas) y Martín (Martín Rodríguez). Con Rodrigo además fuimos compañeros en y , así que son muchos años de amistad. Me ha ayudado muchísimo en la adaptación y eso se agradece. Con Jorge y los demás hemos compartido bastante en la Selección y eso ayuda", cerró.