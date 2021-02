Gonzalo Fierro: "Cómo les arde que aún no sepamos lo que es jugar en segunda"

El ex capitán del Colo Colo se descargó en redes sociales en contra de los que auguraban que el Cacique se iría a la Primera B.

Gonzalo Fierro, ex jugador y capitán de Colo Colo, se descargó en redes sociales en contra de los que auguraban que el Cacique se iría a la Primera B por primera vez en sus 95 años de historia.

Tras la victoria 1-0 sobre la Universidad de Concepción, que decretó la permanencia de los albos en la máxima categoría, el "Joven Pistolero" acalló las burlas desde su cuenta de Instagram y encaró a quienes lo habían “puteado” antes de que la escuadra de Gustavo Quinteros se salvara del descenso.

"¿Qué pasa con los que ayer me escribían cuando subía foto apoyando al popular y me puteaban y decían que hoy día estaríamos llorando por bajar a Primera B?", escribió el carrilero en sus historias. "¿Por qué no aparecen ahora, manga de giles?", añadió el otrora campeón con los blancos.

Y finalmente lanzó: "Cómo les arde que aún no sepamos lo que es jugar en segunda. Jajajaja. Somos y seremos el más grande de Chile".