Golpe para el Al-Ahly: se cancela la audiencia sobre el registro del VAR... y Abdelhafiz amenaza

La delegación del Al-Ahly, liderada por Sayed Abdel Hafiz, miembro del consejo de administración, dejó la sede de la Federación Egipcia de Fútbol tras cancelarse la audiencia sobre las conversaciones de los árbitros durante el partido contra el Ceramica Cleopatra, solicitada por el club.

Se había programado escuchar las grabaciones de las conversaciones arbitrales del encuentro, pero la sesión se canceló por «ausencia de personas legalmente autorizadas».

La delegación, encabezada por Sayed Abdel Hafiz y acompañada por Jamal Jabr (director de comunicación), un experto en audio y un exárbitro, llegó a la sede, pero se les informó que la sesión no podía realizarse.

Días antes, el club había enviado una carta a Mostafa Azzam, secretario general de la Federación, para reclamar su derecho a elegir a los asistentes a dicha sesión.

El secretario general de la Federación había aclarado en una carta previa que la escucha de las conversaciones del vídeo está limitada a dos miembros del cuerpo técnico y administrativo autorizados a estar en el área técnica.

El Al-Ahly sabe cómo recuperar sus derechos.

Tras salir de la sede, Abdel Hafiz criticó la decisión y reiteró su rechazo a lo ocurrido.

Abdel Hafiz declaró a la prensa: «El Al-Ahly sabe cómo defender sus derechos y es el único con potestad para elegir a sus representantes».

Y añadió: «He venido a la Federación porque prohibirme entrar con una autorización es ilegal; no existe ningún reglamento que me lo impida. ¿Qué pasaría si se destituyera al cuerpo técnico y administrativo antes de la fecha de la sesión? Por eso es lógico que asista la junta directiva del Al-Ahly».

El Al Ahly había empatado 1-1 con el Ceramica Cleopatra en la primera jornada de la fase final de la Liga egipcia, en un partido en el que no se pitó un penalti a favor del Al Ahly en los últimos segundos tras recurrir al vídeoarbitraje.

En su comunicado oficial, el Al Ahly solicitó escuchar las conversaciones entre el árbitro y el VAR durante la revisión, tal como permite Óscar Ruiz, presidente de la Comisión de Árbitros, a cambio del pago de las tasas correspondientes y con publicación de las conversaciones para garantizar la transparencia.

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