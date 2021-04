Goles de The Strongest - Boca, por la Copa Libertadores: resumen, polémicas, videos y estadísticas

El Xeneize quiere empezar con el pie derecho el camino rumbo a la Séptima, pero para eso deberá hacerse fuerte en la siempre complicada altura paceña.

Por la primera fecha del Grupo C de la Copa Libertadores, Boca viaja a La Paz para enfrentar a The Strongest. El Xeneize, que se metió entre los cuatro mejores del continente en las últimas tres ediciones, buscará iniciar con el pie derecho su camino rumbo al séptimo título internacional, mientras que el Tigre intententará superar la fase de grupos, algo que no logra desde 2017.

Será el quinto encuentro entre ambos: el club de La Ribera ostenta tres triunfos, mientras que los bolivianos solo cuentan con uno. El último enfrentamiento oficial fue en La Bombonera en la Libertadores de 1982, con victoria por 1-0 para el local, equipo que por entonces conducía Carmelo Faraone.

Te mostramos, en detalle, todas las acciones del partido:

PREVIA, VIDEOS, GOLES Y POLÉMICAS

A los 7', Villa gritó el primero.

Así forman The Strongest y Boca

🏆🔥 ¡Equipos confirmados para el debut en la CONMEBOL #Libertadores!



🇧🇴⚽🇦🇷 Así jugarán @ClubStrongest y @BocaJrsOficial en la Fecha 1 del Grupo C. pic.twitter.com/eymsUfvUs3 — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) April 21, 2021