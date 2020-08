Goleadas al Barcelona y México, necesarias para Miguel Layún

El defensor de Rayados sentenció que los abultados resultados son parte del futbol para cambiar ciertos aspectos.

Los resultados abultados son parte del futbol y, aunque podría parecer que el mundo se cae a pedazos, existen futbolistas que insisten en que éstas son necesarias. Tal es el caso de Miguel Layún quien comparó la reciente goleada del Barcelona con la que él vivió con México ante Chile.

El club catalán sufrió ante el Bayern Munich en la UEFA Champions League y recibieron ocho goles por parte de los teutones. Layún, defensa de Rayados, comparó este resultado con lo que él vivió en carne propia en el 7-0 ante .

“A mí me tocó estar del otro lado cuando vivimos aquella tarde, noche contra Chile y sí, es bastante frustrante porque no hallas ni por donde quitarte de encima lo que está sucediendo, pero bueno son accidentes que a veces tienen que suceder para abrir los ojos y nada, a darle”, sentenció el lateral.

Layún, quien no ha sido convocado en el proceso de Gerardo Martino, confesó que aspira a jugar el Mundial en . "No sé si voy a llegar o no, también depende de todo físicamente y todo lo que pueda pasar de aquí a ese momento pero sí me gustaría aspirar a llegar", añadió.