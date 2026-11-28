Compartir Sigue a GOAL en Google

Anuncios

Con el delantero Edin Dzeko de vuelta en el once titular, el Schalke 04, recién ascendido a la Bundesliga, sufrió una debacle a una semana del derbi del Ruhr ante el Borussia Dortmund.

En el duelo de recién ascendidos en el campo del SC Paderborn, el equipo de Miron Muslic, que ofreció una imagen alarmante, cayó por 8-1 (3-0) y encadenó su octavo partido oficial sin ganar. El Paderborn, en cambio, celebró su tercera victoria en casa y dio un salto provisional hasta la zona media de la tabla.

Jano ter Horst adelantó a los locales con su primer gol de la temporada (21), Stefano Marino firmó un triplete (39, 45+4 y 57), y también marcaron Steffen Tigges (55), Deniz Zeitler (73), Gabriel Vidovic (85, de penalti) y Felix Götze (90+6). Adil Aouchiche anotó el gol del honor para el Schalke (59). La temporada pasada, el equipo de Gelsenkirchen había ganado por la mínima los dos partidos en Segunda División.

Con el 8-1, el Paderborn hizo historia en la Bundesliga. El equipo de Westfalia Oriental igualó el récord del Fortuna Düsseldorf de mayor victoria en una temporada de un recién ascendido. En 1990, el Düsseldorf había ganado 7-0 al FC St. Pauli.

Anuncios Anuncios

El Schalke desperdicia una ocasión clarísima nada más empezar

El equipo de Gelsenkirchen, que según Muslic quería afrontar el partido «con mucha responsabilidad y unidad», desperdició una ocasión clarísima nada más empezar: Junior Adamu remató tras un error de Mattes Hansen, pero el portero Nahuel Noll detuvo su disparo (2).

Related Topics

Por lo demás, los 15.000 espectadores que llenaron el estadio vieron un inicio en el que los locales se mostraron más activos, pero también más nerviosos. Marino tuvo la mejor ocasión tras un contraataque, pero el guardameta del Schalke, Loris Karius, despejó el balón (17). Poco después, el equipo de Gelsenkirchen tuvo que sustituir a Junior Dina Ebimbe, que se lesionó en el muslo durante una carrera con un rival sin que este interviniera (20). Poco después, ter Horst marcó tras un saque de falta.

El Schalke ofreció muy poco en líneas generales. Tampoco destacó Dzeko, que hasta entonces había tenido un papel secundario en la Bundesliga. «No puedo hacer excepciones por los nombres», había dicho Muslic antes del partido, pero aun así alineó al jugador de 40 años de inicio por tercera vez esta temporada.

Anuncios

Tras encajar el gol, los visitantes reaccionaron y un disparo de Hasan Kurucay se marchó por poco (33). Pero el Paderborn encontró una y otra vez la forma de superar a una defensa que hasta entonces se había mostrado muy sólida. En el minuto 34, Marino remató muy por encima de la portería. Poco después, el máximo goleador del equipo de Westfalia Oriental amplió la ventaja tras una magnífica jugada individual y volvió a marcar en el tiempo añadido.

Tras el descanso, el Schalke salió al menos con algo más de ímpetu, pero los visitantes siguieron encajando contraataques una y otra vez.