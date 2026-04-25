Mika Godts brilló el sábado en el Rat Verlegh Stadion. Justo antes del descanso, el extremo del Ajax marcó el 0-2 al NAC Breda con un gol de ensueño.

Tras un contraataque rápido, Wout Weghorst le envió un pase en profundidad. Godts regateó a cuatro rivales, superó al portero y, con calma, empujó el balón a la red.

El comentarista de ESPN, Sjors Blaauw, recordó el famoso tanto de Zlatan Ibrahimović en 2004, también con el Ajax ante el NAC.

«Es realmente una joya de Godts», afirmó el comentarista. «¡Un gol tan bonito que da ganas de besar!»

Además, había participado en el 0-1 al ceder el balón a Oscar Gloukh, que abrió el marcador.







