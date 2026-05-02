Godts salva un punto para el Ajax en el tiempo de descuento ante el PSV

El Ajax empató 2-2 ante el PSV en el último suspiro del sábado. Un gol de Myron Boadu parecía dar la victoria al PSV, pero Mika Godts salvó un punto para los locales en el descuento. El empate evita una derrota clave en la lucha por los play-offs, aunque no acerca mucho al Ajax a su objetivo.

Las alineaciones sorprendieron: el Ajax, sin Wout Weghorst por enfermedad, alineó a Kasper Dolberg como titular, mientras Óscar García apostó por un centro del campo controlador con Ko Itakura, Youri Regeer y Jorthy Mokio, dejando a Oscar Gloukh en el banquillo.

El PSV, mermado por lesiones y sanciones, saltó al campo con un once muy secundario y mostró poca urgencia.

El partido comenzó de forma dramática para el Ajax, que se vio por detrás en el marcador a los 35 segundos. Ricardo Pepi remató de cabeza en el segundo palo tras un saque de banda lejano y adelantó al PSV de inmediato. Fue el gol más rápido del PSV contra el Ajax en la Eredivisie.

Sin embargo, el Ajax reaccionó rápido: en el 11’, Anton Gaaei empató con un gran disparo desde 18 metros tras un córner corto.

Tras el empate, el Ajax dominó. Dolberg brilló con su juego inteligente y participó en varios ataques peligrosos. El PSV desperdició una ocasión clara de poner el 0-2 mediante Couhaib Driouech, así que el 1-1 al descanso fue justo.

La segunda parte fue de menor nivel: muchos errores y pocas ocasiones. El Ajax siguió sin ideas en el centro del campo y el PSV bajó el ritmo.

García intentó forzar la situación con algunos cambios y dio entrada, entre otros, a Gloukh y Sean Steur. Sin embargo, eso apenas supuso un peligro real, mientras que el PSV fue ganando poco a poco el control del partido. En los últimos compases, fue el suplente Myron Boadu quien remató un centro raso en una jugada de melé y asestó un nuevo golpe al Ajax: 1-2.

En el 90+2 Gaaei disparó, Kovár despejó y Godts marcó el 2-2. El Ajax rescata un punto.