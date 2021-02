Glenn Stromberg, en Goal: "El Madrid no tiene a nadie que se acerque a Cristiano"

La leyenda de la Atalanta analiza la ida de octavos de Champions: "Si los de Zidane juegan como ante el Shakhtar, pasan los de Gasperini".

Glenn Peter Strömberg (Göteborg, Suecia; 5 de enero de 1960) es una institución en la Atalanta y un ídolo en Bérgamo, donde jugó de 1984 a 1992. En esas ocho temporadas recibió el Balón de Oro de su país (el Guldbollen, en 1985), conoció las distintas caras del fútbol y portó la cinta de capitán de la considerada, hasta la de Gasperini, la mejor Atalanta de siempre por alcanzar, estando en la Serie B, las semifinales de la Recopa en 1988. De todo ello y de este Real Madrid peculiar habla para Goal.

Usted llegó a disputar un preolímpico de pingpong, ¿no?

Aquí tengo las palas (risas). Jugué mucho cuando era pequeño.

¿Por qué eligió el fútbol?

Todo el mundo me decía que era mucho mejor al pingpong, pero no estaba nada de acuerdo. El pingpong exigía viajar mucho solo y eso siendo un niño no me gustaba. Estar en un equipo con tus amigos mola más, así que con unos 16 años me cambié.

Ha echado raíces en Bérgamo.

Llevo viviendo allí casi 40 años, pero desde la pandemia me trasladé a Estocolmo porque es más fácil para mi trabajo de comentarista. He hecho algún viaje a Bérgamo para ver a la familia.

¿Y a Tenerife?

También. Tenemos allí un club de windsurf y kitesurf, lo lleva mi hija. Así que he pasado algunas semanas allí y otras en Bérgamo, pero del último año he pasado aproximadamente 11 meses en un hotel en Estocolmo.

He leído que tiene un restaurante en Bérgamo… de comida italiana.

Es una larga historia, pero no es cierta. Salió eso, pero no es verdad. Mucha gente sueca me pregunta dónde es cuando está allí (risas).

Con la Atalanta jugó en Serie B, Serie A, la UEFA y hasta unas muy recordadas semifinales de Recopa.

Fue un gran torneo para nosotros. Jugamos la final de la Copa el curso anterior, contra el Nápoles, y como ellos ganaron la Liga disputamos la Recopa estando en la Serie B. Fue algo bonito porque además ningún otro equipo de Italia llegó tan lejos en Europa esa temporada. Hasta los cuartos con el PSG, fue lo más histórico vivido por la Atalanta.

Por la forma en la que se produjo, ¿esa eliminación con el PSG es ahora una ayuda o un hándicap?

Lo vi en directo y fue especialmente duro para mí. Que la Atalanta alcanzara unos cuartos de Champions era increíble y que los jugara en el estadio del Benfica, donde yo empecé como profesional, era maravilloso. Estuvimos muy muy cerca. Cuando el equipo regresó no importaba el resultado porque jugaron muy bien, el portero no tuvo apenas trabajo, lo hicieron casi todo perfecto: en Bérgamo había 2.000 personas contentas para recibir a la plantilla.

"Es el partido más grande de la historia de la Atalanta"

¿Qué siente, habiendo estado con la Atalanta en la Serie B, que se perciba normal su presencia en la Champions?

¡Lo de la Serie B fue sólo un año! (risas) Es fantástico para la Atalanta, para Bérgamo, para mí… Antes viajaba por todo el mundo y nadie sabía nada de nosotros, pero en los últimos años todos me hablan cada vez más de su estilo, de sus resultados… Es magnífico. No estamos acostumbrados, pero estamos empezando a sentirnos así.

Como capitán que fue, ¿qué hubiera hecho con el problema entre Gasperini y Papu Gómez?

Es difícil porque no sé lo que pasó exactamente dentro, pero ningún jugador y ningún entrenador pueden ser más grandes que el club. Tienes que intentar solucionarlo como sea. La entidad tuvo que hacer algo y es una pena porque Papu era el mejor del equipo. Si yo hubiera estado allí, no hubiera ocurrido eso porque no lo hubiera permitido.

¿Qué le transmite este Real Madrid?

Si ambos juegan al máximo, la Atalanta, obviamente, perderá. Ellos tienen más experiencia y mejores futbolistas, que saben desde hace muchos años cómo jugar a este nivel, contra los top del mundo. Pero si los de Zidane juegan como los primeros 45 minutos en casa frente al Shakhtar, pasarán los de Gasperini, aunque no creo que se repita aquello del Di Stéfano. Que no juegue Ramos es vital porque ha sido el mejor defensa de los últimos 15 años. Se trata del capitán, de un luchador que encima marca goles, en concreto más de 100, algo increíble para un defensa. Aun así será muy difícil. Es el partido más grande de la historia de la Atalanta.

¿Y este es el Madrid más fácil de la década?

No comparto que a estos niveles se piense que es fácil jugar contra el Madrid, aunque es verdad que han tenido altibajos. La Atalanta es un equipo especialmente peligroso para los grandes. No tiene nada que perder, así que no tiene miedo; puede hacerlo muy muy bien. Para la Atalanta, Bérgamo y todos los futbolistas es una ocasión maravillosa de jugar un partido precioso.

¿Qué porcentajes daría?

Un 30%-70%.

Cristiano le ha marcado tres goles en cuatro partidos a la Atalanta con la Juventus. ¿Quién es el más Cristiano en la actual plantilla blanca?

Nadie se le acerca. No hay otro Cristiano, no lo hay en el mundo. Tampoco otro Messi.