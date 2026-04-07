Gjivai Zechiël será titular en el Feyenoord la próxima temporada. Cada día publicamos en Voetbalzone tres afirmaciones sobre los principales clubes neerlandeses. Además, también prestamos atención regularmente a equipos que no pertenecen al tradicional trío de cabeza. Zechiël está cedido en el FC Utrecht, donde está cuajando una temporada muy sólida. ¿Crees que el centrocampista de 21 años podrá ganarse un puesto en el primer equipo del Feyenoord la próxima temporada? ¡Deja tu opinión en los comentarios!

Zechiël pasó por las categorías inferiores del Feyenoord y en enero del año pasado fue cedido al Sparta Rotterdam para el resto de la temporada. En verano, el centrocampista volvió a ser cedido, esta vez al FC Utrecht.

El creador de juego está viviendo una buena temporada en la ciudad de Utrecht. Hasta ahora ha jugado todos los partidos de liga (29) y es muy importante para el Utrecht. Zechiël ha marcado ocho goles en 43 partidos y, además, ha dado siete asistencias.

El FC Utrecht ocupa el noveno puesto en la VriendenLoterij Eredivisie y se encuentra en buena forma. El equipo de Ron Jans solo ha perdido un partido en los últimos ocho encuentros: la derrota por 4-3 ante el campeón nacional, el PSV. En los últimos cinco partidos se enfrentará, entre otros, al Telstar, al Excelsior Rotterdam y al NAC Breda, y parece que alcanzar los play-offs europeos es más que factible.

A Zechiël no solo le va bien en su club, sino también en la selección holandesa. El jugador de 21 años, natural de Róterdam, ha disputado diez partidos internacionales con la selección sub-21 y, a finales de marzo, marcó dos goles en el partido contra la selección sub-21 de Noruega, que finalmente se impuso por 3-2.

El Feyenoord cuenta con una amplia plantilla, también en el centro del campo. Zechiël tendría que competir con Luciano Valente, Jakub Moder, Oussama Targhalline y Hwang In-Beom por un puesto en el once inicial.

Aunque Valente tuvo un comienzo de temporada muy sólido, su rendimiento actual ha bajado un poco. Además, el Feyenoord está sufriendo una gran oleada de lesiones, de la que Moder y Hwang han sido víctimas en varias ocasiones. Zechiël ha demostrado que está en plena forma y que cuenta con las cualidades necesarias para desenvolverse con soltura en la segunda división holandesa. La gran pregunta ahora es si podrá dar el salto a los tres primeros puestos de la liga holandesa.