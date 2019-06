Giovanni Trigueros pone contra las cuerdas a la directiva de El Vencedor

El técnico nacional fue cesado de su cargo a pesar de que ascendió al equipo en la Primera División.

El Vencedor de Santa Elena decidió no seguir con Giovanni Trigueros como técnico, en su nueva aventura por la Primera División, pese a que los llevó a la máxima categoría. Víctor Coreas, quien tiene experiencia con equipos orientales será el encargado de dirigirlos.

“Yo ya no puedo hacer nada. No voy a continuar, pero eso sí, mientras no me paguen no voy a firmar documento, nunca me dieron conos, vallas. El trabajo físico y técnico yo lo hice, con propiedad. Nadie hizo lo que yo hice en ese equipo”, enfatizó el timonel en conversación con el periódico el Gráfico.

Sin embargo, saca provecho para su hoja de vida al conseguir el ascenso con los Tabudos: “La experiencia que me queda es haber encontrado un grupo de muchachos que estaba en el anonimato y calidad de jóvenes que pueden estar en la liga mayor”.

Por ahora, Trigueros no tiene ninguna oferta en el fútbol salvadoreño, peor confían en poder encontrar equipos antes del inicio del torneo Apertura.