Gio dos Santos, sobre su reputación: "La gente habla de una foto de hace 10 años"

El mediocampista del América considera que no lo pueden calificar por un episodio que protagonizó en Tottenham.

Giovani dos Santos tiene reputación de indisciplinado. Y todo se debe a aquella foto en la que aparece en estado de ebriedad, durante un festejo navideño cuando aún militaba en el . Sin embargo, el mediocampista considera injusto el trato recibido por un episodio que sucedió hace 10 años.

"Ha sido una injusticia grande en mi carrera, la gente habla más de una foto de lo que pasó hace 10 años que de mi carrera, era joven, cometí un error, pero a partir de ese momento, Gio cambió", dijo el crack del América en diálogo con Televisa Deportes, donde además hizo un repaso de su carrera.

"Para mucha gente soy el mismo, gracias a Dios, en todos los clubes menos Tottenham, he jugado y me he sentido importante. Y en esos clubes en los que he estado, si no eres disciplinado, no juegas, por eso creo que es una injusticia que se me catalogue por una foto", explicó el mediocampista.

Por otro lado, el mayor de los hermanos Dos Santos habló de los motivos que lo llevaron a abandonar la . El mediocampista reconoció que tuvo una oferta para renovar su contrato con el club estadounidense por tres años, pero con unas condiciones que no estaba dispuesto a aceptar.

"Si hubiera sido indisciplinado ahí si le debería al club, pero fue todo lo contrario, hice todo lo que estuvo a mi alcance. Se me hacía una incongruencia salir y decir que prácticamente yo era el culpable del fracaso del club los últimos dos años", finalizó Giovani.