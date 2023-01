Gerardo Martino da su opinión del futbol mexicano: "Se nota demasiado el negocio"

El Tata Martino habló por primera vez sobre su experiencia en el proceso mundialista con la Selección mexicana.

Gerardo Martino finalmente rompió el silencio. A casi dos meses de haber dejado el cargo de entrenador de la Selección de México, el estratega habló sobre su experiencia al frente de dicho equipo y además, dio su punto de vista sobre la estructura del futbol mexicano, en la cual considera, se prioriza lo económico.

"Se nota el negocio demasiado. No estoy en contra del negocio porque de ahí vivimos nosotros y no podríamos subsistir sin él, pero en realidad me gusta algo más equitativo. Entiendo que se necesita para que esto siga creciendo, pero no dejar de lado lo futbolístico", señaló el Tata en entrevista con Radio 780 Paraguay.

El argentino además, afirmó que el Tricolor tuvo un buen desempeño en la Copa del Mundo de Qatar 2022, y considera que debieron clasificar en segundo lugar de su grupo, algo que finalmente no ocurrió y no rehuyó a calificar como un fracaso la participación del equipo mexicano.

"Creo que competimos muy bien los tres partidos, creo que no alcanzamos nuestro mejor nivel de los dos primeros años, pero sí estuvimos muy mejorados respecto al último año, sobre todo al tiempo de eliminatorias. Entiendo yo que debimos haber clasificado segundos en el grupo", indicó.

Al ser cuestionado sobre su futuro, Gerardo Martino dijo que desea seguir dirigiendo en el futuro, pero de momento, se tomará un descanso, pues ha estado seis años fuera de su país: Dos con el Atlanta United y cuatro con la Selección mexicana.