Gerard Piqué entra al trapo político y contesta al locutor Carlos Herrera

No se calla. Gustará más o menos lo que dice, pero Gerard Piqué va de cara siempre y expresa sus opiniones, sean del tema que sean. Durante su comparecencia para hablar del partido que el Barcelona ganó al Real Madrid para hundirle aún más en la clasificación, Piqué también volvió a referirse al jucio del "procés" y de paso, respondió al locutor Carlos Herrera en la zona mixta del Bernabéu. El periodista de la Cadena Cope comentó las palabras del central azulgrana en el duelo de Copa, donde se refirió al "injusto juicio" a los políticos catalanes.

En la emisora de los obispos, Herrera comentó: "Gerardo Piqué aprovechó para mostrar el lado más demagogo y provocador que tiene. Un poco cretino, si me lo permiten ustedes, diciendo que: 'si las teles hablasen menos del VAR y más del juicio injusto a los presos políticos, puede que todo fuese mejor'. Pues te voy a dar la satisfacción querido... Vamos a hablar del juicio, a lo que tú llamas presos políticos, que son presuntos delincuentes, y además, presuntos delincuentes de una envergadura notable. Yo no sé si son culpables o no lo son. Tengo la sospecha de que sí, pero eso lo va a decidir un tribunal. Por cierto, que está actuando con una prudencia de libro", comentó en la Cope.

Anoche, Gerard Piqué le dio cumplida réplica en la zona mixta comentando lo siguiente: "El señor Carlos Herrera me llamó Gerardo en tono despectivo, me llamó cretino, no le voy a cambiar el nombre, no le voy a insultar", dijo Piqué en el Bernabéu. Y volvió a hablar del juicio: "El fútbol y la política están mezclados, tenemos nuestras opiniones, el juicio es injusto y no son culpables". El defensa fue uno de los más destacados de un partido en el que su equipo fue ampliamente superior.