Gerard Piqué: "Creo que Messi es con quien mejor me llevo en el vestuario"

"Yo elijo en todo momento lo que digo y lo que dejo de decir. Leo es el capitán y tiene su discurso, pero creo que es un discurso alineado".

Gerard Piqué aseguró este jueves que la relación del vestuario del con Neymar Da Silva, delantero del , "es fantástica".

No te pierdas a Mou, CR7 y Neymar, The Making Of, en exclusiva por DAZN. ¡Suscríbete ahora, tienes un mes de prueba gratis!

En el marco de la Gala Premios Hombres Esquire 2019, Piqué se refirió al frustrado fichaje del punta brasileño por el Barcelona el verano pasado, cuando el ex del Santos manifestó su deseo de abandonar el Parque de los Príncipes. “Había esa posibilidad y es cierto que lo comentamos en el vestuario", manifestó el defensa catalán.

El artículo sigue a continuación

En el Teatro Kapital de Madrid, Piqué también dijo que "al final era decisión de Neymar, se quedó en París y espero que le vaya lo mejor posible, la relación con él es fantástica”.

En el mismo evento, el ex del fue consultado sobre las palabras de Lionel Messi ("Yo no lo hubiera dicho como Piqué, pero es mentira que tengamos el poder"), a lo que contestó: "Están predeterminados porque yo elijo en todo momento lo que digo y lo que dejo de decir. Leo es el capitán y tiene su discurso, pero creo que es un discurso alineado. Nos conocemos desde los 13 años y diría que es con el que mejor me llevo en el vestuario. No creo que sea un tema de descoordinación ni mucho menos".

Sobre los dichos del tenista suizo Roger Federer de más temprano, aseveró: "Debe haber una mala comunicación entre su agente y él porque hablé con ellos, nos comentó que estaba abierto a venir, luego que le invitáramos formalmente y lo hicimos... Debe ser que entre su agente y él no hay mucha comunicación".