Gavi: "Siempre he sido del Barça, desde pequeño y tenía claro que quería jugar allí"

El tramo final 2021 ha sido sin duda el momento de la irrupción de Pablo Páez Gavira "Gavi" en el Barcelona. El joven de 17 años ha debutado en los últimos meses en la Selección Española y se ha convertido en titular en el club blaugrana.

Su eclosión no ha pasado desapercibida en su pueblo y el Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca ha aprovechado para rendirle un homenaje tras nombrarle Joven del Año. El jugador asistió con su familia a un acto celebrado en la localidad sevillana, donde está pasando sus vacaciones navideñas. Durante el homenaje, los agricultores locales le regalaron su peso en tomates, 67 kilos, y el regaló 500 balones a los niños que asistieron.

El jugador aprovechó para analizar el momento que vive en el club blaugrana: "Para mí es un orgullo ser palaciego. Los primeros meses en la Masía me costó mucho, pero a medida que avanzó la temporada me fui adaptando. Siempre he sido del Barça, desde pequeño. Tenía claro que quería jugar allí. Tenía el sueño de jugar en el Camp Nou y lo he hecho realidad".