Gattuso, sobre Chucky: "No dejo que nadie arruine un entrenamiento"

El técnico italiano explicó los motivos por los que separó del entrenamiento a Hirving Lozano y Allan.

La situación entre Chucky Lozano y Genaro Gattuso atraviesa su momento más crítico. El delantero mexicano fue expulsado de la práctica por el técnico italiano, pues no estaba entrenando con la intensidad que gusta a su timonel.

En entrevista para RAI Sport, Rino explicó lo que sucedió en el entrenamiento y los motivos por los que no contó con el mexicano y su compañero brasileño Allan: "Quien está cansado, no tiene ganas, no tiene la mente despejada, puede quedarse en el vestuario. No pasa nada si pierdes un día. Los jugadores saben que quien va al campo, cuando silbo, debe ir a mil. No dejo que nadie arruine un entrenamiento", aseguró el temperamental timonel.

Con esta declaración y la inercia acumulada en los últimos meses, parece sumamente complicado que Hirving tenga participación en la final de la Coppa , que será este miércoles con el y la de Turín como protagonistas.

Desde la llegada del exmediocampista de la Selección italiana en diciembre supliendo a Carlo Ancelotti, la participación de Lozano Bahena se ha reducido drásticamente, pareciendo probable que tenga que buscar un nuevo club en el mercado de verano.