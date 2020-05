Roberto Júnior Fernández es el tercer arquero en la lista de los más decisivos en el ‘Brasileirão’, contando las últimas seis temporadas.

Su índice de intervenciones importantes es del 59,8% y la publicación de estos datos estadísticos generó un comentario del propio golero guaraní.

“No soy un gran fanático de las estadísticas, pero esto me llena de orgullo y me motiva a mejorar cada día”, fue la frase que el arquero titular de la selección de compartió con sus seguidores en las redes sociales.

Eu não sou de seguir muito as estadísticas, mas isto me enche de orgulho e me motiva a melhorar cada dia mais pic.twitter.com/RQUHN5O9GH