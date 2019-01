Gastón Ávila, el refuerzo de Boca que desnuda el destrato a las inferiores

El Xeneize incorpora un juvenil de Rosario Central que personifica lo que fue la política de los últimos años en ese sector de la institución.

"Boca no saca juveniles, no es un club formador". ¿Cuántas veces se repitió la misma frase? Es una verdad instalada: el Xeneize compra, no invierte. Así lo evidencia cada mercado de pases, en los que cada vez con más frecuencia aparecen apellidos para reforzar, no solo la Primera, sino también la Reserva. Y el caso más reciente desnuda a la perfección cómo se manejan las divisiones inferiores.

Gastón Ávila tiene 17 años y los periodistas rosarinos que pueden verlo de cerca cada fin de semana aseguran que no tiene techo. Es zurdo y dúctil con los pies, se hace fuerte en las pelotas áreas en las dos áreas (le destacan su capacidad goleadora) y, además, cumple con creces la función principal de cualquier defensor: marcar. Fue capitán en la séptima y la sexta división en el Canalla y fue convocado por Lionel Scaloni para el torneo de L'Alcúdia, donde no llegó a jugar pero se consagró campeón. Sus condiciones no están discusión.

El artículo sigue a continuación

Pondrían cifras europeas por él: alrededor de cinco millones, el mismo dinero que le entró a las arcas de la institución por la venta de Facundo Colidio, goleador de su división (2000), a Inter. Cerca de la mitad de lo que recaudó por Leonardo Balerdi, zaguero que vendió a Borussia Dortmund en 12 millones (15 en caso de que cumpla ciertos objetivos), previo paso por la Selección argentina en el Sudamericano Sub 20.

En esos apellidos queda ilustrada la política de la dirigencia. No interesó apostar por Balerdi para intentar venderlo en un número mayor una vez que se asiente en Primera. Consumada su salida, tampoco le dieron la chance a algún otro jugador de subir al selectivo que maneja Schiavi: por el contrario, trajeron a una de las figuras de otro equipo para ocupar ese lugar vacante. Plata dulce a cambio de inversiones camufladas.

En este momento, Boca tiene al menos diez jugadores surgidos de sus inferiores en equipos de las cinco grandes ligas: Ever Banega (Sevilla), Facundo Roncaglia (Celta de Vigo), Emiliano Insúa (Stuttgart), Ezequiel Muñoz (Leganés), Leandro Paredes (PSG), Gonzalo Escalante (Eibar), Rodrigo Bentancur (Juventus), Tiago Casasola (Lazio), Colidio (Inter) y Balerdi (Borussia Dortmund). Excepto por Banega, Paredes y Bentancur, el resto no llegó siquiera a asentarse en primera. Así, habría que retocar aquella frase del inicio: "Boca sí es un club formador, pero que no da oportunidades".