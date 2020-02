Garitano y la polémica del Athletic - Granada: "Era legal, nadie en el campo sospechaba que anularían el segundo gol"

El entrenador del conjunto vasco se quejó amargamente: "nos cuesta muchísimo hacer un gol y te cabreas aún más cuando te lo quitan".

El entrenador del , Gaizka Garitano, lamentó el gol anulado a su equipo durante la ida de las semifinales de la Copa del Rey ante el y que su equipo no tuviera más pegada para reflejar con más goles en el marcador la superioridad que mostraron sobre el césped.

"No quiero hablar de los árbitros pero todos habéis visto lo que ha pasado. Nadie podía sospechar que nos quitarían el gol de Williams, nadie protestó ni vio nada y creo que es un gol legal. No obstante, también creamos ocasiones en el segundo tiempo como para hacer el segundo, su portero hizo un par de buenas paradas. Siempre es importante no encajar en estas eliminatorias y teníamos que tener pequeñas precauciones. Hicimos un buen partido pero necesitábamos más goles y nos faltó decidir mejor en los últimos pases de esas avalanchas, nos cuesta muchísimo hacer un gol y te cabreas aún más cuando te lo quitan", comentó en rueda de prensa.

Además, el técnico lamentó que no pudieran dejar más encarrilada la eliminatoria: "Sin importar cuál hubiese sido el resultado, allí hubiera habido partido. Somos capaces de ganar allí también. La eliminatoria está abierta, tenemos que jugar allí con un gol de ventaja pero está todo igualado. El 1-0 es un buen resultado para la vuelta, y en un par de días lo valoraremos así, pero visto el partido y lo que ha pasado, no sólo a nivel técnico, no estamos contentos con cosas que han pasado".