Gareth Bale, cazado jugando al golf mientras el Real Madrid perdía ante el Tottenham

Se cayó de la convocatoria de la Audi Cup, porque “no se encontraba”, según Zidane. En el club aseguraban que se seguía negociando su salida.

Este miércoles se cierra a las 18:00 de la tarde el mercado de fichajes en , y lo hará con Gareth Bale todavía en el . El traspaso al Jiangsu Suning quedó completamente descartado hace dos días, y no ha habido ninguna otra sorpresa de última hora en forma de fichaje. Sin embargo, ni siquiera ha sido el último capítulo estrambótico en la vida y carrera del galés. Lo más reciente y extravagante ha sido que, según desveló El Confidencial, Gareth Bale estuvo este martes jugando al golf a la misma hora que se jugaba el – Real Madrid, donde los blancos cerraron su cuarto partido consecutivo sin ganar en esta pretemporada.

El Confidencial aporta además fotos del galés jugando al golf, que atribuye a este pasado martes por la tarde. El quid no es ya que el expreso de Cardiff no estuviera viendo el partido entre su equipo y su ex equipo, sino que Bale se había caído de la convocatoria del Real Madrid para la Audi Cup, y Zidane argumentó en rueda de prensa que fue porque el jugador “no se encontraba”. Una cuestión que queda en duda después de verle completando 18 hoyos al golf.

Pero es más, porque fuentes del club aseguraban a Goal que las negociaciones por Bale seguían en pie para tratar su traspaso. Una cuestión que tampoco ha terminado de cristalizar, viendo cómo ha cerrado el mercado de fichajes en China mientras que Gareth Bale seguía en Madrid… jugando al golf.

UN HISTORIAL REPLETO DE CONTROVERSIAS

Este detalle no deja de ser otro más de entre los muchos impropios que ha tenido Gareth Bale en la presente temporada para con el Real Madrid. Y es que el galés ya fue cazado saliendo del Bernabéu antes de tiempo mientras su equipo perdía ante la , dejó de celebrar un gol con sus compañeros en el Ciutat de , ni se subió al autobús del Real Madrid tras la humillante derrota en Vallecas porque iniciaba sus vacaciones inmediatamente, y han sido varias las declaraciones agresivas de su agente Jonathan Barnett contra su entrenador Zinedine Zidane. Detalles que, al final, se pueden interpretar como una falta de compromiso patente y que no concuerda con los mensajes que llegan desde su entorno asegurando que se quiere quedar en el Real Madrid.